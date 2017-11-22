即巿股評 港股直擊

美股三大指數同創新高，港股隔晚夜期閃見31341點，相信係程式盤觸動止蝕盤追買，啱啱去到期指封頂水平5%之就停咗，半分鐘後已急急回落至30000點樓下。不過喺歐美股市做好之下，期指好快已企穩30000點，撇除開市頭一分鐘嘅癲價，盤中最高見30215點。

今日返嚟港股當然高開269點，十年以嚟升穿三萬點，最高見30200點，接近隔晚期指高位，其後升幅一度收窄，見過22976點半日低位，中午報收30087點，升269點；國指升穿兩年高位，半日報收12018點，升144點。見過31000呢個價，缸邊友當然兩眼發光，今日積極入場，半日成交額已超過940億元。A股表現唔錯，上證指數升17點。

最強勢嘅三隻重磅股，今早出現回吐，騰訊(00700)高開低走，半日倒跌0.1%，報收429.4元；友邦(01299)跟平保(02318)創新高後回落，分別跌0.2%及1.3%。少咗呢三隻強勢股給力，轉由落後嘅大笨象(00005)接力，今日急升2.3%，卒之重上77元，至於能否創今年高位，要睇大戶想個市行幾遠。成交額增加港交所(00388)水漲船高，連續兩日創年內新高。由於港交所距離2015年大時代高位300元仲有大把水位，所以缸邊友無限憧憬，博命掃貨。內銀股亦承接噚日升勢，今日繼續做好，三大國有銀行為恒指貢獻188點。不過連藍燈籠中移動(00941)都升1%，現水平要提高警覺。

納指屢創新高，今日科技股做好，尤其軟件股表現突出，金山軟件(03888)一度升逾14%，半日升11.6%，高位24.7元，差些少到阿Man目標價25元。其他軟件股亦有資金追捧，5G概念股創新高後倒跌，中興(00763)同長飛(06869)兩龍頭逆市走低。

半新股尋底之旅未完成，雖然易鑫(02858)跌近一後反彈曾倒升，可惜已失招股價，短期有反彈難大升。閱文集團(00772)曾創上市新低，半日跌3.6%，已連跌第6日。雷蛇(01337)曾跌4.9%創新低，半日跌幅收窄至1%；眾安(06060)見69.05元創逾一個半月低，半日跌3.5%。呢堆半新股早兩日都話咪溝淡，愈溝愈淡唔肯止蝕，只會泥足深陷。

大市升越30000點後何去何從，阿Man唔敢貿然估頂，但留意幾隻強勢股要抖氣，目前靠落後藍籌支撐，一旦三萬點失守，宜減磅套利。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)