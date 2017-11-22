港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數創出收市新高。港股連升4日、累飆966點後，今早進一步攻上三萬點。金融股領漲大市，中資股見追落後。

恒指今早高開269點，報30087點，超過十年來首次升越三萬點，甫開飆升377點，升幅其後顯著收窄至157點，見29975點半日低，之後再發力，11時後突破早段高位，曾升381點，見30199點創逾十年高，半日收市前回落。恒指中午收報30087點，升269點或0.9%，大市成交額940.97億元。

國企指數再創逾兩年高，中午收報12018點，升144點或1.2%。

A股半日個別發展，滬指升0.5%；深成指跌0.2%。

藍籌金融股領漲，滙控(00005)升2.3%；港交所(00388)創逾兩年高，半日升3.5%；建行(00939)升2 %；工行(01398)升2.1%；中行(03988)升1.6%，5股貢獻大市188點。另外，吉利(00175)創新高，半日升1.6%；中移動(00941)升1%；「三桶油」升1.3%至2%；旺旺(00151)反彈升4.7%。相反，強勢股反覆低收，騰訊(00700)昨日創新高，半日反覆跌0.1%；友邦(01299)和平保(02318)創新高後反覆，半日分別跌0.2%和1.3%。

焦點板塊

科技股：軟件股今日跑出，金山軟件(03888)曾飆14.6%創逾兩年高，半日升11.6%，集團第三季多賺68.29%，中金指季績勝預期，重申「買入」評級。中軟國際(00354)亦創逾兩年高，半日升3.9%；金蝶國際(00268)升2.7%；網龍(00777)升2.3%。5G題材股尋頂，中興(00763)創新高後倒跌1.5%；長飛(06869)創新高後倒跌3.1%；半新股普天通信(01720)升10.7%。另外，中芯國際(00981)季績後連日受壓，半日回升3.9%；富智康(02038)被指要求實習生非法加班組裝手機，但股價升1.7%。

鐵路基建股：今早回勇。中交建(01800)連跌18個交易日後，半日回升3.7%；中鐵建(01186)升2.6%；中鐵(00390)升2.8%；中車(01766)升4.1%；中車時代(03898)升2.3%。

內房股：個別股份發力，萬科(02202)曾升6.3%，見31元創上市新高，半日升４。5%，萬科A升2.11%。另外，中海外(00688)升3.3%；華潤置地(01109)升3.2%；融創中國(01918)升3.5%。二線股方面，旭輝(00884)升5.2%；世房(00813)升4.5%；中國金茂(00817)升3.4%；合景泰富(01813)升3.6%；遠洋集團(03377)升4.8%。

中資航空股：三大中資航空股尋頂，國航(00753)曾飆升12.5%創逾兩年高，半日升10.8%為升幅最大國指成分股，其A股升4.14%；南航(01055)創逾兩年高，半日飆11.4%，其A股升4.81%。東航(00670)飆一成，其A股升3.1%。

焦點股份

半新股：易鑫集團(02858)連日受壓，今早曾挫9.7%，見6.43元創上市新低，其後急彈曾升2.8%，半日低收0.4%。閱文集團(00772)曾挫6.2%創上市新低，半日跌3.6%，成交額8.09億元，暫時連跌第6日。雷蛇(01337)曾跌4.9%創新低，半日跌1%；眾安(06060)見69.05元創逾一個半月低，半日跌3.5%。

中國華融(02799)：今早市前成交額達25.91億元，涉逾7.3億股，每股作價3.53元，較上日收市價低0.1元。股價半日升2.5%，報3.72元，成交額27.64億元。

周大福(01929)：績後跑贏大市，曾升6.8%，半日升4.2%，成交額2.07億元。集團半年盈利17.79億元，按年增45.61%。每股盈利17.8仙，派中期息12仙。德銀上調周大福評級至「買入」，目標價升至10.4元。

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