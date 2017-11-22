港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數同創收市新高。港股今早亦承接上日升勢，甫開隨即突破三萬點關，一度創逾十年高。

恒指今早高開269點，報30087點，超過十年來首次升越三萬點，甫開飆升377點，見30195點，升幅其後顯著收窄至157點，見29975點半日低，之後再發力，11時後突破早段高位，曾升381點，見30199點創逾十年高。恒指中午收報30087點，升269點或0.90%，大市成交額940.97億元。

國企指數再創逾兩年高，報12018點，升144點或1.21%。

藍籌股方面，騰訊(00700)及平保(02318)回氣，跑輸大市，半日分別跌0.14%及1.28%。

滙豐(00005)接力，急升2.25%; 港交所(00388)進一步創逾兩年高，急升3.5%。

內銀股發力，建行(00939)及工行(01398)同創今個月新高，分別升2%及2.1%。另外，民行(01988)急升5.3%; 中信銀行(00998)升2.57%。

中資航空股全線上升，國航(00753)創逾兩年高，飆10.8%，為表現最好國指成份股; 南方航空(01055)擬擴充美國航線，急升11.4%。中國東方航空(00670)升一成。

紙業股追落後，玖龍紙業(02689)升6.4%; 晨鳴紙業(01812)升5.4%; 理文造紙(02314)升4.6%。

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