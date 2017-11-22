即巿股評 港股直擊

平時《輪證贏家》會用比較大篇幅去開解當日恒指牛熊證街貨圖，從中推斷大市上定落嘅機會較高；但噚日篇文就用咗大部份篇幅講二八定律，只係文末講咗句「只係需要多約250點就可以食到有約2000張期指嘅熊證」，係無作任何推介嘅情況吓，讀者Alan email問我：「呢條數即係買牛證啦值博率高啲啦」，真聰明，所以我email覆佢只係講咗句：「yes」；誰不知噚日用全日高位29818點收市，一步到位地就完成咗個day trade；今日開市升穿30000點亦有啲預咗，因為朝早喺屋企咬緊塊包時，電視報美股又升，右下角日經粒數係報緊升二百幾點，今日恒指唔見「3」字頭又點對得住啲鄉親父老呀。

前排日日都騰訊(00700)同平保(02318)，新經濟股撐起何止半邊天，直頭係成個天啦；但今日(依家10點11分)，呢兩隻股都逆市下挫(其實恒指升幅都有所收窄)，接力嘅就到港交所(00388)同一眾內銀股，開咗市一個鐘都未夠就已經有500億成交，咁你話港交所生意有乜可能唔好架。

先唔好理人家啲梯隊陣容，事關邊條隊上個目的都係想隊高恒指(呢啲排第二三嘅梯隊就係噚日有及過嘅「長尾理論」，市間無嘢寫時先再講)，依家先開恒指牛熊證街貨圖睇，望望電視機mark底10點20分，恒指最高做過30195點，呢個點數度上去街貨圖度，即係踩住30100至30199點呢度，雖然仲爭4點先至叫做完全食晒呢度堆街貨，但4點啫，計埋啦好嗎？如是者恒指一開市先殺29800至29899點同29900至29999點呢兩個最貼價嘅熊證街貨，夾埋有1439張期指；之後用咗10分鐘唔夠嘅時間再隊到上暫時高位30195點，換言之連30000至30099點同30100至30199點呢兩part熊證都殺埋，夾埋有1563張期指，即係話恒指喺今朝開市用咗唔夠10分鐘嘅時間就殺咗4個100點嘅熊證街貨區，總共食咗3002張期指，呢個份量同朝早打個邊爐做早餐真係無分別。(真係有人晨咁早打邊爐架，小妹3月時去咗台灣清境農場玩，嗰度嘅民宿份早餐係每朝由老闆捧出嚟比你，其中有一日就係一個邊爐啦)

晨早個市食到咁飽，怪不得依家個升幅同今朝開市無分別咁呆滯啦，日線圖暫見恒指裂口彈咗上頂，高開低收呈一粒「十字星」，加上14RSI已到74，技術指標全數反映超買，繼續再追升唔係無可能，因為呢個世界可以超買再超買，但應採且戰且走，同個市鬥快嘅策略。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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