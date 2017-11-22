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今日 10:07 港股直擊 即巿股評

港股衝高至30195後反覆 平保騰訊倒跌

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隔晚美股三大指數齊創收市新高，港股連升四日累升近千點後，今早一舉升上三萬點水平。

恒指高開269點或0.9%，報30087點，逾十年來首次升上三萬點大關，之後升幅隨即擴大，暫時見最多升377點，高見30195，創逾十年高位，之後升幅收窄，低見30036，升218點。截至9時57分，恒指升255點，報30073。

國企指數昨日創逾兩年高位，今早進一步造好，最新升137點，報12011。

上證綜指報3430，升20點或0.59%。

騰訊(00700)高開7元或1.6%，報437元，之後高見438元，未能升返昨日創出的439.6元之上市新高，最新倒跌0.6%，報427.8元。

平保(02318)昨日大升8.8%，今早輕微低開後高見87.1元，創新高，之後沽盤湧現，一度倒跌2.5%，低見84.05元，最新跌1.7%，報84.7元。

友邦(01299)今早升逾1%，報69.15元，創新高，現無升跌，報68.1元。

內銀股接力，建行(00939)及工行(01398)均升逾2%。

滙控(00005)追落後，輕微低開0.1%，報75.5元，之後一度發力抽升2.2%，最新升1.3%，報76.6元。

熱門重磅半新股繼續捱沽，閱文集團(00772)創上市低位，最新跌5.5%，報87.8元。

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