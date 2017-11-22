港股直擊 即巿股評

港股連升四日累漲近千點，南下資金活躍，恒指短期有望升上三萬點大關，惟留意大市不協調情況能否改善。

隔晚美股三大指數齊創收市新高，道指收升160點或0.68%，報23590點。納指收漲1.06%，報6862.48點。標普收漲0.65%，報2599.03點。科技股板塊領漲。蘋果公司升1.86%，Facebook升1.75%，微軟升1.44%。阿里巴巴收漲1.5%，再創新高。多家美股企業公布的季度財報均表現強勁。

高盛預期，美國國會通過稅改議案，可以推動標準普爾500指數，在明年升上2850點，較上日收市，升幅超過一成，該行同時預期，牛市會持續到2020年，即總統特朗普任期的最後一年。

內地為防範互聯網金融風險，互聯網小貸牌照被緊急叫停。在美國上市的拍拍貸(PPDF)急跌14%，趣店(QD)一度大跌近兩成，收跌3.8%；公司公布1億美元股票回購計劃。

國際油價上升，俄羅斯有望支持延長減產協議，紐約期油每桶一度升至一星期高位的57.22美元，不過美國產油量增加限制油價升幅，收市報56.83美，升0.73%。倫敦基本金屬普遍上漲。LME期銅隔晚收漲1.2%，每噸報6920美元；期鋅收漲1.9%，期鎳收漲1.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。騰訊(00700)ADR折合港元計收報436.66元，較本港上日收市價升6.66元； 滙控(00005)ADR收報75.54元，跌6仙；國壽(02628)ADR收報27.67元，升0.32元。「三桶油」喘穩，中海油(00883)ADR收報10.64元，升2仙；中石油(00857)ADR收報5.22元，升3仙；中石化(00386)ADR收報5.53元，升4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.69元，升0.39元；聯通(00762)ADR收報11.73元，升1仙。

ADR港股比例指數報30020，較周二恒指收市升201點或0.67%，預示今早恒指有望升至3萬點大關。恒指昨日收報29818點，升557點或1.9%，連升4日累飆966點或3.3%，創2007年11月初以來、超過10年新高。成交額達1570億元，創超過28個月新高。大市持續出現不協調現象，昨日下跌股份比例達56%，上升股份比例只有44%；股價高於50天線比率的中線市寬再跌1.5個百分點，落到37.2%，反映升市未惠及大部分股份。

港交所資料顯示，昨日「港股通」成交額創逾兩年半新高，達216億港元，其中「深港通」下的「港股通」成交65.1億元，為「深港通」開通以來新高。

焦點股份

中國平安(02318)：市場憧憬分拆金融科技業務，平保昨日大升8.8%，報86.2元，惟留意其14天相對強弱指數(RSI)已升至84.9，周線RSI升至88.8，技術上嚴重超買，留意今日股價或較波動。

周大福(01929)公布，截至9月底止半年盈利17.79億元，按年增45.61%。每股盈利17.8仙，派中期息12仙。

創維數碼(00751)：公布截至9月底止中期虧損1.92億元，每股虧損6.38仙；不派中期息。去年同期盈利8.36億元。

金山軟件(03888)：公布截至9月底止第三季盈利2.38億元人民幣，按年增68.3%。

神州租車(00699)：公布首9個月盈利6.62億元人民幣，按年下跌52.3%。

DYNAM JAPAN(06889)：公布截至9月底止中期盈利54.3億元(日圓‧下同)，按年增加40.67%，每股盈利7.09元，派中期息6元。

易易壹金融(00221)：公布截至9月底止中期虧損1.17億元，不派中期息。去年同期虧損6647萬元。