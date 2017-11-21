今日 07:23
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御佳控股(03789)宣布，截至9月底止中期業績，純利2577.6萬元，按年增長16.24%，每股基本及攤薄盈利2.15仙，不派中期息。
期內，收益3.59億元，按年增長51.53%。
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