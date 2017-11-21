即巿股評 港股直擊

上月月底出版的月度報告中，我們提到了幾個重點。

首先，港股趨勢未變，上漲趨勢中的下降週期往往帶來的是調整浪，這個調整浪的形態可以參考波浪理論中對於第四浪的形容；

其次，11月我們預期10月底11月頭的底部順利出線反彈，其後星象利好增多有利於市場出現突破。根據我們的星象量化模型，可見突然拉高的衝擊(impulse)，往往利好後市。最近一次的這種拉高，出現在今年7月份，當時市場結束調整連續上漲。這裏我們要留意一點，就是是次拉高與7月份的拉高有不同，程度上沒有7月那麼高，而消散得也比較快比較早；

最後，周期分析中發現9月26日低點定位一個80日循環周期低點，其後是新的上漲周期，11月中有另一個周期低點，上漲趨勢見低點後通常繼續上漲。參考上月月報給出的周期劃分圖。

並不是說大市漲了我就只講好的一面，我原本預期的往上突破是月中以前，時間上遲了，而月中過後的幾個時效模型還是轉向下的。

一個強趨勢或者泡沫化的市場忽視所有的利淡消息也包括周期帶來的下調壓力。目前的突破是基於星象模型中利好因素的集中釋放。而泡沫化市場，上漲的原因就是上漲。未來可能迎接大幅波動，短線操作策略依然是機械性地逢大跌和周期低點就儲貨，等衝高收割。慢漲之後醞釀大漲，大漲卻是風險的警號，警惕但並不擔憂！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。