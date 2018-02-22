即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數本周初升穿小型成交密集區頂部29200點後，昨天進一步漲至本欄定下的今年目標水平區間29700點至30000點，並於收市競價時段(U盤)嘜高至全日最高位29818點，再刷新近10年紀錄。恒指技術走勢依然向好，預期將維持尋頂格局。

恒指成分股上升比例昨天終見上揚，達73%，大幅高於上周平均的36%。貢獻最多點數升幅的3隻藍籌分別為平保(02318)、友邦(01299)及騰訊(00700)。不過，整體大市上升比例仍似被點穴，連續3個交易日停留於50%以下。恒指與整體大市走向兩極，究竟是見頂先兆？還是危中有機？

日前，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett發表2018年投資策略，當中提到如果出現以下訊號，或是風險資產升抵頂峰的時刻：

第一，滿倉股票。例如資金開始流入主動型互惠基金、美銀美林牛熊指標高於8水平(目前為6.7)，即發出賣出訊號；以及全球財富與投資管理私人客戶股票配置比例超越歷史高位63%(目前為61%)。

第二，美企盈利增長不足以支撐經濟預期上升速度。舉例而言，美國ISM製造業採購經理指數若跌穿55水平，即代表未能符合市場估計的環球企業每股盈利增長10.5%；又或美國債息收益率曲線倒掛，意味美國經濟將陷入衰退。

第三，刺激經濟政策到達拐點。這可觀察全球主要央行的資產負債表膨脹幅度有否減緩，以及美國稅改後是否推出其他振興經濟措施。

總括而言，考慮到央行將陸續收緊流動性，美銀認為風險資產很可能於2018年上半年大幅波動，甚或出現閃電崩盤(Flash Crash)，就如同1987年、1994年，以及1998年的股災，故美銀看好波幅指數及高息債的信貸違約掉期(CDS)相關產品。

至於港股是否見頂，投資者除了可留意媒體有沒有關於學生股神的報道、企業盈利遜預期，以及市場流動性逐漸收緊等訊號，也要提防整體大市中線市寬(股價高於50天線)已由10月13日的62.9%反覆下跌至近日的46%。

事實上，近日強勢股買盤有減少跡象，與恒指屢創近10年新高的背馳程度日益嚴重，顯示整體大市表現正在轉差，恒指升勢愈來愈高度集中於少數權重股身上。

從板塊角度分析，10月13日至本周一期間能夠跑贏恒指(累升2.75%表現)的行業只有5個，分別為科技、電子、保險、醫療保健、酒店及消閒。若然拆解對恒指升幅的貢獻榜【圖】，可發現單是一隻騰訊累積帶挈指數飆升608點，平保也貢獻252點，這兩隻獲北水垂青的重磅股包辦了恒指期內逾800點的升幅。

由此看來，雖然恒指已達到我們早前的目標，但昨日大成交破位，加上很多領袖股都出現突破，短期還有進一步上試今年新高的機會；升市莫估頂，故難以預料最終恒指可以升到什麼位置。鑑於恒指與大市整體表現仍然背馳，現階段投資者可考慮逐步減持非強勢股的持倉，降低風險敞口，以保利潤。

信報投資研究部

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