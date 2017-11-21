恒指今天收報飆升557點，夜市期貨持續造好，更突破三萬點關口。
截至晚上約8時19分，11月期指夜市最新報30080點，升230點或0.77%，高水262點，暫錄得成交10837張。
至於11月夜期最低見29842點，與今日日間期指收市29850點相比，下跌8點；最高則見31341點，與日間期指收市相比，上升1491點。
國指期貨現時報11966點，升66點或0.56%，高水92點，成交7339張。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁。
恒指今天收報飆升557點，夜市期貨持續造好，更突破三萬點關口。
截至晚上約8時19分，11月期指夜市最新報30080點，升230點或0.77%，高水262點，暫錄得成交10837張。
至於11月夜期最低見29842點，與今日日間期指收市29850點相比，下跌8點；最高則見31341點，與日間期指收市相比，上升1491點。
國指期貨現時報11966點，升66點或0.56%，高水92點，成交7339張。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁。
|下一篇：
|英央行委員對通脹容忍度不同
|上一篇：
|何志平涉賄事件 外交部:企業國外要合法經營