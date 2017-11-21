重要通告 港股直擊

均安控股(01559)預期，截至9月底止中期業績，純利按年倒退約70%，去年同期盈利1176.7萬元。

該公司稱，溢利減少，主要由於期內錄得約690萬元之持作買賣證券未變現虧損。