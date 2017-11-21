港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向上，港股連升3日後，今日在多隻強勢藍籌推動下進一步創近十年新高，成交額創逾28個月高，但大市下跌股份比例逾五成。

恒指今早高開109點，開市後升幅收窄至83點，見29343點全日低，其後發力愈升愈有，10時後升幅突破300點，上午最多升391點，中午升359點，午後甫開升逾400點，其後升幅收窄至300點內，尾段再回勇，飆升逾500點。恒指收報29818點，升557點或1.9%，連升4日累飆966點或3.3%，創2007年11月初以來、超過10年新高。大市今日下跌股份比例為56%，上升股比例為44%。

全日成交額達1570.07億元，較上日增加約487.63億元或45%，創2015年7月10日以來、超過28個月新高。

國企指數盤中高見11894點創逾兩年高，收報11874點，升336點或2.9%。

恒指即月期貨收市升652點或2.23%，報29850點，高水32點。

A股高收，滬指升0.53%；深成指升1.44%。兩市成交額約5625億元人民幣。

今日南下資金活躍，其中「深港通」南向額度使用達24%。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新跌4點，報23390。

藍籌股方面，騰訊(00700)早上高見439.6元創新高，午後升幅一度收窄至0.2%，見420.8元，收市升2.4%，報430元，成交額達217.4億元，收市市值突破4萬億。

另外，友邦(01299)高見68.2元創新高，收市升4.3%；港交所(00388)曾升5.6%創逾兩年高，收市升5.5%；吉利(00175)擬進軍白俄設廠，股價創新高，收市升3.6%；滙控(00005)升0.7%；中移動(00941)升0.3%。相反，旺旺(00151)績後逆市挫5.7%，為表現最差藍籌，集團首9個月少賺13.77%；昆能(00135)跌1.4%；九倉(00004)跌0.8%。

焦點板塊

中資金融股：平保(02318)集團昨天舉行投資者日，首席財務執行官姚波指科技業務進入收成期，日後來自科技的盈利將大於資本業務，德銀上調目標至106.1元，股價創新高，收市飆8.8%，為表現最好藍籌。另外，國壽(02628)升3%；建行(00939)升2.5%；工行(01398)升1.8%；太保(02601)飆7.5%；太平(00966)飆11%；新華保險(01336)升5.2%。券商AH股急漲，信証(06030)反彈6.8%，其A股升8.4%；HTSC(華泰證券)(06886)升5.6%，其A股升5.72%；廣發証券(01776)升2.8%，其A股升4.62%；中金公司(03908)升2.8%。

科技股：騰訊領漲大市，多隻科技股跑出。5G題材股落鑊，中興通訊(00763)創上市新高，收市升8.8%；長飛(06869)創新高，收市升6.4%；京信通信(02342)升7.9%；中通服(00552)升4.1%。另外，舜宇(02382)升2.2%；瑞聲(02018)升1.6%；IGG(00799)升1.3%。不過，網龍(00777)挫4.8%；慧聰網(02280)跌2.2%。

醫藥股：個別強勢股領前，石藥集團(01093)曾升半成創新高，收市升3%；中國生物製藥(01177)升4.7%。另外，藥明生物((02269)升2.7%；三生製藥(01530)升1.6%；華潤醫藥(03320)升2.6%；上海醫藥(02607)升2.4%；康臣葯業(01681)升2.6%；白雲山(00874)升2.4%；康哲藥業(00867)升2.3%；石四藥(02005)升1.4%。相反，國藥控股(01099)創逾一年半新低，收市跌1.7%。

焦點股份

半新股：焦點股逆市向下，易鑫集團(02858)昨跌穿招股價7.7元，其控股股東第三季淨虧損擴大至5.1億元人民幣，股價曾日挫9.4%，報6.98元創上市新低，收市跌7.5%，成交額11.07億元；騰訊旗下閱文集團(00772)再創掛牌首日以來新低，收市跌3.1%，連跌5日；雷蛇(01337)反覆跌0.2%；眾安(06060)創一個半月低，收市跌2%。凱知樂(02122)創新低，收市跌4.7%。創板股落鑊，瑩嵐(08470)升20.6%；舍圖控股(08392)升25.7%。

協鑫新能源(00451)：今早曾升11.5%創逾兩年高，半日升4.9%；保利協鑫(03800)反覆跌1.3%。保利協鑫及協鑫新能源公布，太平金融控股及協鑫新能源同意通過以不同形式，包括由太平金融控股或旗下聯屬公司牽頭發起設立投資基金，募集資金約80億元，通過認購協鑫新能源新股和可轉股債券形式投資於協鑫新能源，認購新股數目不會超過協鑫新能源已擴大股本的30%。

睿見教育(06068)：今早平上市高位，中午公布業績後急挫，曾挫16.7%，收市跌8.1%。集團全年純利2億元人民幣，按年增長29.7%。

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