即巿股評 港股直擊

昨日EJ Market收市直播，個個牙痛咁聲，全因組合未能集中強勢藍籌股，騰訊(00700)可能人人都有，但未必肯高追加碼；平保(02318)亦然。總之，「催化劑」及「故事」一出現時，就要果斷上車，「溝上唔溝落」。

相反，散戶總是喜歡愈跌愈溝，一日未沽出一日未投降，結果盡輸機會成本。易鑫(02858)跌穿招股價後未見護盤，控股股東易車季績虧損擴大，今日愈跌愈有！一隻連14天RSI都未有的概念股，你去「空手接落刀」加大其組合比重，是相當不智，執筆時跌穿7元關，跌幅逾9%。

又是一個需要金晴火眼，極度專注的交易日，因為「快狠準」的機會確實很多，即市高手根本不需要幾日前買定港交所(00388)，只要今早11:15AM見蓄勢破位就可以飛身埋位做嘢。騰訊方面，今年14天RSI最高紀錄是86以上，今早升至440元之前行人止步，RSI正是升到86！市場上只有一隻較可取的騰訊熊證(69335)，收回價460.88元，今早0.31元買，作為對沖正股，午後已可食胡，現報0.4元。

最後又是大家最關心的問題，整個大牛市是否繼續以這個模式發展下去，即係新經濟藍籌不斷搶高，二三線股甚至是毫子股只能零聲炒作呢？我認為現階段不易估計，亦不需要去估，大戶要終極食胡，一定要散戶接貨，現在仍未全民皆股，暫時仍應集中操作大波幅重磅股為上策。

羅崇博 (杜比)