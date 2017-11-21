即巿股評 港股直擊

噚日上半場收市，同今日上半場收市，兩個世界截然不同，噚日大市以為29300水平cap咗頂，誰知隔晚歐美股市稍作反彈，夜期已企穩29300點之上，今日恒指高109點，雖然落過29343點半日低位，但29300係阿Man之前一直強調嘅大位，升穿企穩就要挑戰29450-29600，結果今日上半場兩個目標已抵步。上半場最多升391點，高見29652點再創近10年新高。恒指中午報收29619點，升359點；國指反彈報收11758點，仍未上破之前高位11817點，始終內地股市表現呆滯係負累。

經常都話股票升穿頂唔估頂，阿Man噚日衰咗，諗住騰訊(00700)見到410元已達標，自把自為去估頂，沽出認購相關衍生工具，收市股價再升至420元，衍生工具太早沽出，贏少一大截已等於輸鑊甘，呢鋪買咗好大個教訓。幸而正股一直採取唔回唔沽策略，睇佢唔倒嘅心態，否則見到騰訊今日再破頂高見439.6元，真係會心理唔平衡兼想自盡。若要問阿Man騰訊乜位撤退，只能夠答一句，將止賺位推高至430元繼續持有至天荒地老，而止賺位更要跟隨騰訊升幅而向上調整。

除咗騰訊之外，今日其他重磅股好似平保(02318)、友邦(01299)同埋港交所(00388)都齊齊發功，至上半場尾段，內銀股都加入趁熱閙。港交所升穿235元再挑戰年內高位，順利創242.6元今年新高，升幅超過4%，暫時老虎蟹都唔估頂，即使港交所沿途仍有唔少蟹貨高位伺候。至於平保分拆陸金所係重頭戲，大行大合唱完騰訊，輪到齊齊唱好兼調升平保目標價，更有大行指平保可變紅底股，股價半日升5.8%，成為藍籌升幅冧巴溫。其他內銀股亦上升，不過未有平保再創新高嘅氣勢，但普遍錄得3%升幅。友邦見調整完成，再幫手推高指數，股價升1.8%，暫時梗係睇破頂再算。講咗大笨象(00005)無運行就無運行，股價逆市下跌，皆因20億美元回購剛好完成，暫時無乜吸引力，股價失75元只有更弱，市況就係強者愈強，完全無得拗頸。

內銀股亦隨內地股市回升做番好，不過暫時都只係升至反彈阻力附近，未算回復強勢，相信都係叫做幫吓手咁，要數強勢股未輪到內銀呢個板塊，喺資金集中追捧強勢股之下，唔建議開多條戰線。值得留意係券商股又升，喺過去一年以嚟，餐餐升到券商股都係水尾，當然大市升穿頂唔估頂，但阿Man寧願死坐強勢股都唔追落後券商股。

噚日講過戴上馬氏光環嘅股份未必一定得，切忌溝貨愈溝愈淡，結果閱文(00772)、眾安(06060)同易鑫(02858)齊齊逆市下跌，暫時唔慌有運行。至於阿里巴巴入股嘅高鑫(06808)同一命運，今日再跌3.7%。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)