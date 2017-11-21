港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數造好，港股連升3日、累升408點後，今早在多隻強勢藍籌推動下進一步創近十年新高。

恒指今早高開109點，開市後升幅收窄至83點，見29343點半日低，其後發力愈升愈有，10時後升幅突破300點，中午收市前曾升391點，見29652點再創近10年新高。恒指中午收報29619點，升359點或1.2%，大市成交額840.45億元。

國企指數中午收報11758點，升220點或1.9%。

A股半日高收，滬指升0.4%；深成指升0.49%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見439.6元創新高，市值突破4萬億，半日升3.7%，報435.4元，成交額127.89億元。另外，港交所(00388)創逾兩年高，半日升4.1%；吉利(00175)擬進軍白俄設廠，股價創新高，半日升3.4%。相反，旺旺(00151)績後逆市挫6.1%，為表現最差藍籌，集團首9個月少賺13.77%；昆能(00135)跌2.6%；華潤置地(01109)跌1.2%。

焦點板塊

中資金融股：平保(02318)集團昨天舉行投資者日，首席財務執行官姚波指科技業務進入收成期，日後來自科技的盈利將大於資本業務，德銀上調目標至106.1元，股價創新高，半日升5.8%，為表現最好藍籌。另外，國壽(02628)升2.1%；建行(00939)升2.1%；工行(01398)升2%；太保(02601)飆5.1%；太平(00966)飆5.7%；新華保險(01336)升3.4%。券商AH股急漲，信証(06030)反彈4.7%，其A股升7.78%；HTSC(華泰證券)(06886)升4.8%，其A股升5.83%；廣發証券(01776)升2%，其A股升4.96%；中國銀河(06881)升3.2%；海通證券(06837)升3%。

科技股：騰訊領漲大市，多隻科技股彈出。5G題材股落鑊，中興通訊(00763)創上市新高，半日升9.3%；長飛(06869)創新高，半日升5.9%；京信通信(02342)升5.3%；中通服(00552)升3.9%。另外，舜宇(02382)升3.2%；瑞聲(02018)升0.9%；金山軟件(03888)績前升1.6%；IGG(00799)升1.7%。不過，網龍(00777)挫4%；慧聰網(02280)跌3.3%。

焦點股份

半新股：易鑫集團(02858)昨跌穿招股價7.7元，今早進一步向下，半日挫6.4%，報7.21元創上市新低，成交額6.46億元。騰訊(00700)旗下閱文集團(00772)跌1.9%，暫時連跌第5日。雷蛇(01337)昨日見4.02元創新低，半日回升1.2%。另外，眾安(06060)跌2.2%。

協鑫新能源(00451)：今早曾升11.5%創逾兩年高，半日升4.9%；保利協鑫(03800)反覆跌1.3%。保利協鑫及協鑫新能源公布，太平金融控股及協鑫新能源同意通過以不同形式，包括由太平金融控股或旗下聯屬公司牽頭發起設立投資基金，募集資金約80億元，通過認購協鑫新能源新股和可轉股債券形式投資於協鑫新能源，認購新股數目不會超過協鑫新能源已擴大股本的30%。

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