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今日 12:14 港股直擊 即巿股評

恒指半日飆359點 騰訊內險貢獻大

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隔晚美股高收，港股連升3日後，今早在多隻強勢藍籌推動下顯著造好，一度有近四百點的升幅，進一步創近十年新高。

恒指今早高開109點，開市後升幅曾收窄至83點，見29343點半日低，其後發力愈升愈有，10時後升幅突破300點，臨近中午最多升391點，見29652點再創近10年新高。恒指中午收報29619點，升359點或1.23%，大市成交額840.45億元。

國企指數反彈，報11758點，升220點或1.91%。

藍籌股方面，騰訊(00700)繼續尋頂，見439.6元新高，半日則升3.67%，獨力貢獻恒指134點; 港交所(00388)隨大市急升，創逾兩年高，今早漲4.14%; 吉利(00175)破頂，升3.4%。

內險股受追捧，平保(02318)再創新高，市場憧憬分拆金融科技業務，德銀大升目標價至106.1元，股價今早升5.81%，為表現最好藍籌。中國太平(00966) 創逾兩年高，半日急升5.7%; 中國太保(02601)及新華保險(01336)分別升5.1%及3.4%。

內地股市回勇，滬指承接昨日倒升勢頭，重回3400點水平，一眾內券股造好。中信証券(06030)急升4.74%; 華泰證券(06886)及海通證券(06837)分別升4.81%及2.97%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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