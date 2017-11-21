即巿股評 港股直擊

噚日就喺條國指上畫咗條「下降軌」出嚟，見下方有條50天線頂一頂住，膽粗粗搵定隻國指熊(61483)啦，估唔到喺下晝國指上跟去時，5分鐘圖見到STCSlow(14,3)出現超買，(61483)送落場。去到尾市STCSlow(14,3)嘅超買變咗做超賣，貫徹短炒方針，(61483)做咗即日鮮。若然揸到今日嘅話，依家10點8分國指今日升過百點都係隨恒指而上，「下降軌」亦都被今日粒大陽燭升穿埋，而(61483)暫跌16格，5分鐘圖上見國指STCSlow(14,3)出現嚴重超買，似乎呢個時候唔係一個靚嘅止蝕時間。

今朝公司都未返到，先後出咗兩個push for騰訊(00700)；剛剛睇完一位專家朋友魏力魚send過來嘅一隻供稿，佢提及到佢同佢一位戰友用生果檔嚟形容依家嘅市況：一個生果檔有10種生果賣，但最好賣的就只有當中一兩種水果；就好似港股有二千幾隻股份，但成交最集中嘅，就只得一隻企鵝。我睇到呢度之後，除咗覺得呢個比喻實在太貼切，要喺呢度同大家分享之外，令我諗起一樣嘢，叫做：二八定律(有人叫做80/20法則)。

呢樣嘢係咩？最正統嘅解說就係社會上20%的人手持80%的社會財富。不過，呢個定律衍生出多種唔同存在模式，例如在管理學上，一間企業通常有80%利潤是來自20%的產品，最簡單的可看看法牌名牌Louis Vuitton，歷史悠久嘅一個品牌多年來出過N條product line，但當你細心留意一下，你就可能發覺身邊如果見到有人用呢個牌子嘅包包的話，大多數會是最傳統、最original嘅款式：深啡色底色，淺啡色logo、有啲四角形/菱形/圓形嘅類似四瓣花圖案，整齊有序咁排出嚟，間中先會見到白色底彩色圖案，或者有哈哈笑/櫻花圖案，如是者都唔難估喺呢個牌子裏面，邊一個款式是較受歡迎。這就是企業盈利上所謂嘅「二八定律」。

其實就好似生果檔同恒指現況一樣：生果檔有10種生果，最好賣的就只有蘋果和橙；根據港交所(00388)數據，截至今年10月底止本港有2082間上市公司，不過呢期最常聽嘅係邊幾隻股份？騰訊？平保(02318)？

當然，你可能會話：「咁其他嗰啲股份生性啲，咁多隻夾埋都夠cover騰訊同平保吧！」呢個意思就即係用餘下80%嘅貨冀望賺得到20%，甚至更多的錢，叫長尾理論，真係想知嘅話email話我知(有人想知嘅話就明日寫啦)。

姑勿論你應該下一隻股份將會是下一輪二八定律中的20%之一，但依家(10點36分)就話你知，恒指暫時最高做過29568點，用恒指牛熊證街貨嚟度嘅話，29500至29599點嗰930張期指你可以當無咗一半；上多100點，即29600至29699點呢度有相當於739張期指；再上多100點，即29700至29799點呢度有相當於1130張期指，只係需要多約250點就可以食到有約2000張期指嘅熊證，試問你還會是二八定律還是三七定律嗎？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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