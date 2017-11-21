多隻科技股彈出，5G題材股落鑊，中興通訊(00763)曾升7.2%，見31.85元創上市新高，現升6.1%，成交額6.51億元
長飛(06869)創新高，現升5.3%；京信通信(02342)升5.3%；中通服(00552)升3.7%；南方通信(01617)升3.1%。
蘋果概念股方面，舜宇(02382)升2.9%；瑞聲(02018)升0.9%；丘鈦(01478)升1.5%。
不過，中芯國際(0981)今早復軟，最新跌2%。
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長飛(06869)創新高，現升5.3%；京信通信(02342)升5.3%；中通服(00552)升3.7%；南方通信(01617)升3.1%。
蘋果概念股方面，舜宇(02382)升2.9%；瑞聲(02018)升0.9%；丘鈦(01478)升1.5%。
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