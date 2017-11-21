港股直擊 即巿股評

吉利汽車(00175)跑贏主要汽車製造商，暫時最多升3%，見28.8元創新高，現升2.9%，成交額3.86億元。

路透社報道，吉利汽車和白俄羅斯的企業將合資於白俄羅斯首都明斯克70公里外組建汽車工廠，將生產面向俄羅斯市場銷售的汽車。

工廠年產能可達到6萬輛，明年及2019年分別計劃生產2.5萬輛及3.5萬輛汽車，其中90%將向俄羅斯出售。早前白俄羅斯政府曾表示，期望擴建該工廠，將產量提升至每年12萬輛。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。