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今日 09:59 港股直擊 即巿股評

【異動股】吉利漲3%破頂 擬進軍白俄設廠

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吉利汽車(00175)跑贏主要汽車製造商，暫時最多升3%，見28.8元創新高，現升2.9%，成交額3.86億元。

路透社報道，吉利汽車和白俄羅斯的企業將合資於白俄羅斯首都明斯克70公里外組建汽車工廠，將生產面向俄羅斯市場銷售的汽車。

工廠年產能可達到6萬輛，明年及2019年分別計劃生產2.5萬輛及3.5萬輛汽車，其中90%將向俄羅斯出售。早前白俄羅斯政府曾表示，期望擴建該工廠，將產量提升至每年12萬輛。

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