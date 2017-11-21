即巿股評 港股直擊

恒指昨天略高開後，走勢回軟，午後反彈，全日波幅210點。恒指收報29260點，升61點或0.21%，成交金額 1082.44億元。國指收報11538點，跌70點或0.61%；上證收報3392點，升9點或0.28%。三項指數個別發展，以A股走勢較佳。

恒指以陽燭「吊頸」收市，下影線偏長，反映即市曾有較大調整，但仍能守在10 SMA之上，並在騰訊(00700)及博彩板塊的支撐下，趕及在收市前收復失地。MACD快慢線正差距增加，走勢略轉強。全日上升股份545隻，下跌1085隻，市況未如指數般強。

《中國日報》報道，中國新成立的國務院金融穩定發展委員會職責不僅限於金融部門，其首要任務是有效實施和協調國務院的各項經濟和金融政策，中國央行將在金融監管方面發揮主導作用，牽頭與其他三大監管機構銀監會、證監會和保監會的協調工作。中國央視報道，中國證監會將設立發行審核監察委員會，對證監會IPO、再融資和併購重組實行全方位監察。

中國財政部就資源稅法征求意見，資源稅的應稅產品為礦產品和鹽，礦產品是指原礦和選礦產品；水資源稅立法條件尚不成熟。宜留意礦業板塊對消息的反應。

《人民日報》報道，截至11月20日，中國2017年電影票房已升至創紀錄的人民幣500億元；料消息利好內地電影相關板塊。

美國總統特朗普稱，將把北韓定為支持恐怖主義的國家，美國財政部將於當地時間周二宣布對北韓採取進一步大規模行動。但美國國務卿蒂勒森表示，美國「仍然希望通過外交途徑」解決北韓問題。德勤的「黑色星期五」調查顯示，今年僅有47%的美國消費者計畫「黑五」當天在網上購物，而去年的比例為55%。

美股三大指數偏好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指走勢向好，但若未能升破保歷加通道頂部(29477)，指數或會掉頭回軟。

個股介紹：

海螺水泥(00914)的主要業務為從事生產和銷售熟料和水泥製品。

集團在2017年第3季錄得營業收入500.39億元人民幣，增長31.86%，主要受惠於報告期內產品銷量同比增加、銷售價格同比上漲。股東應佔溢利98.09億元人民幣，增長64.34%。加權平均淨資產收益率為12.26%，同比上升4.02個百份點。

參考彭博數據，2017年預測市盈率為11.81倍，周息率2.98%。股份上日收報35.25元，上望40元，止蝕設於34.5元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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