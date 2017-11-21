港股直擊 即巿股評

港股近期出現不協調現象，整體大市與恒指表現嚴重背馳，隔晚港股預託證券(ADR)預示今早恒指再刷新近十年高位，騰訊(00700)及平保(02318)料續成大市火車頭。

隔晚美股三大指數全線上升，道指收升72點或0.31%，報23430點。納指升0.12%，報6790點。標普收漲0.13%，報2582點，惟感恩節前股市交投較淡靜。投資者仍在關注德國政局、公司業績及稅改方案的進展。

德國組閣談判失敗之後的政治風險以及美國稅改方案進展的不確定性因素一度令市場情緒受到抑制。德國總理默克爾周一表示，寧可重新選舉也不要組建少數黨政府。德國DAX指數昨日收升0.5%報13058點，重上萬三點水平。

美國國會眾議院共和黨在上周四通過了旨在進行全面改革的稅改議案。但市場仍然懷疑這份議案能否在年底之前最終完成。

那邊廂，聯儲局理事鮑威爾接替耶倫成為聯儲局主席的聽證會將於下周在參議院舉行；耶倫表示經濟接近達成聯儲局的雙重使命。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。騰訊(00700)ADR折合港元計收報424.61元，較本港上日破頂收市價，再升4.61元，市值今早有望突破4萬億元。滙控(00005)ADR收報75.52元，升0.42元；中移動(00941)ADR收報78.47元，升0.42元；國壽(02628)ADR收報26.74元，升0.19元。油價窄幅偏軟，中海油(00883)ADR收報10.5元，跌6仙；中石油(00857)ADR收報5.15元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報5.47元，升3仙。

ADR港股比例指數報29419，較周一恒指收市升158點或0.54%。恒指昨日收報29260點，升61點或0.2%，連升3日進賬408點或1.4%，再創2017年12月初以來收市新高。不過大市昨日下跌股份比例達66%，上升股比例僅為34%。根據EJFQ資料顯示，股價高於50天線比率的中線市寬再跌2.3個百分點，落到38.7%，超過三個月以來首次跌至40%以下的支持區頂部，反映大市內部質素進一步惡化。恒指今早有望在騰訊帶動下，刷新近十年盤中高位。

焦點股份

中國平安(02318)：管理層昨表示，平安科技已進入收成期，集團旗下有11家互聯網科技企業，包括陸金所、平安好醫生、金融壹帳通等，待未來業務發展成熟，均將獨立分拆上市。留意平保今日股價表現。

中國旺旺(00151)：公布首九個月純利20.2億元人民幣，按年倒退一成四。公司在8月決定，將財政年度的年結日，由12月底改至3月底。截至9月底止、新財政年度的上半年，純利12.74億元人民幣，按年下跌一成，中期息0.48美仙。

聯通(00762)；公布10月移動用戶淨增加237萬戶，按月減少三成八；用戶人數其中，4G用戶淨增加510萬戶，按月減少三成三。聯通ADR收報11.63元，跌1仙。

歐舒丹(00973)：公布截至9月底止中期盈利1107.7萬元歐羅，按年下跌57.4%。

睿見教育(06068):今日公布截至8月底止全年業績。

周大福(01929):今日公布截至9月底止中期業績。

金山軟件(03888):今日公布截至9月底止九個月業績。