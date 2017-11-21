即巿股評 港股直擊

近期港股再創十年新高，其中一隻領漲藍籌股份平保(02318)，股價於不足兩個月間累升超過三成，由10月初約60元水平起步上揚，接連破頂並迫近80元水平，連升6個星期。相信目前持有正股的投資者已錄得可觀利潤。可是，投資者有沒有想過除了考慮減磅套利之外，還可以考慮配合窩輪作策略，既可套利降低組合投資額，同時保持看好倉位？

沽出正股部分資金換入認購證

當持有的股份股價上升，投資者往往會面對一個處境，就是希望先鎖定利潤，卻擔心錯失正股往後升幅。在這種情況下，投資者還可考慮一種配合窩輪的策略。就是先沽出部分持有的正股，並抽調部分獲利資金買入相關認購證，既可先鎖定正股帶來的部分利潤，又可保持好倉部署。

假設投資者於10月初約60元水平買入1,000股平保(02318)正股，現時股價已升超過三成，上周五收報78.85元，帳面利潤達18850元。此時，投資者可考慮沽出一半持股，即可套現39425元，並將帳面利潤18850元中約一半金額元買入平保認購證。

以平安購(18443)為例，其行使價84.88元，2018年5月到期，上周五收報0.46元，若買入20000股(即9,200元)相當於帳面利潤18850元中約一半金額。下表可見投資組合的變化，投資金額由78850元下降至48625元，換相令投資組合的最大潛在虧損降低。(見下表(i))





保持獲利機會並減低持倉風險

另一方面，若正股股價繼續上升，無論正股或認購證均可帶來正面回報。假設平保股價於今年年底時由現水平上升20%至94.6元，平保認購證價值同時上升，整體組合的回報超過30%，較僅持有正股的組合更高(見下表-情況一)。另一方面，假設平保於年底時回落至10月初入市時的60元水平，此套利策略亦可令損失稍為降低。(見下表-情況二)

情況一：至年底正股升20%

情況二：至年底正股跌24%(重返60元)

從以上例子中可見，投資者可善用窩輪，以控制投資組合的風險與潛在回報。事實上，投資者可因應對正股的看法，調整買入窩輪的金額及條款，達致靈活部署的效果。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。

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