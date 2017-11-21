即巿股評 港股直擊

上周，期指在受著外圍市況及騰訊(00700)公布業績等因素的影響下，走勢略為反覆。上周三，於騰訊公布業績前，期指當日突然大跌超過三百點，除了跌穿了29000點，更低見28867點。不過期指之後很快又乘騰訊的亮麗業績帶動下，成功收復失地，並創出近期高位，高見29310點，惟之後市況又再次重回反覆整固的局面。

現時，筆者仍然維持本年底前會見30000點的目標，不過根據現時的市況來看，該目標應該在不遠便會達到，而之後的走勢又會是何去何從呢？筆者相信答案將會於十二月便會出現，因相信當中有一些事件將會起着關鍵作用。而當中筆者認為最為重要的事件可算是美聯儲局的議息會議，當然筆者並不是希望與各位探討是次會加息的可能性，因相信該結果對市場的影響未算至為重要（因市場普遍預期是次會議的加息機會已高唱入雲）；而真正最重要的相信會是其會後聲明中對明年在加息及縮表步伐上的取態，因筆者認為該因素或可能成為未來市況走勢的一關鍵轉捩點。因此建議各位應趁未來一兩周內市場上可預期出現的重要消息不多（除了一些經濟數據外），好好把握這段時間多留意相關消息，從而作出更好的準備。

技術方面，經過一周的走勢，期指暫時仍然收於各主要平均線之上，短線向上尋頂的局勢不變。而且各主要的技術指標普遍仍能維持偏好的情況，如於MACD圖中，雖然牛差距縮窄，惟仍能保於牛區；另外，RSI亦能保持於60以上。再加上，上周的日均成交仍保持於1100億之上，反映市場上動力仍在。以上的訊號皆反映期指短期內應有力再向上作出突破，再創高位。不過，向上突破會是以「矮仔上樓梯」或一股作氣的形式上行，則要視乎於如期指收市突破高位後的翌日表現。現時，向上的高位可先看上周五的高位29310點，如未來期指收市價升穿該位置，且翌日開市後再升穿前一日之高位，並同時升穿當日開市後十五分鐘的高位的話，相信期指很有機會迎來一個小升浪，更或有機會於本月便達到三萬點的目標；相反，如收市價雖然能突破29310點，不過翌日走勢未有出現上述的情況下，相信市況仍會維持「矮仔上樓梯」的局面，而三萬點便很有可能至下月初才會到達。而暫時向下的重要支持位則可先看上周三的低位28867點，相信該位應有不俗的支持。

策略方面，因下周三便是期指本月的結算日，因此建議各位執行本周的策略亦以小注，且行使價方面則儘量選擇以價外二百點至四百點為主。如上文所言，如未來期指收市價升穿29310點，且翌日開市後再升穿前一日之高位，並同時升穿當日開市後十五分鐘的高位的話，大家便可考慮小注開倉做11月Long Call29600點，而期權金成本大概為70-80點左右。

Email: [email protected]

編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。