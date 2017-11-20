今日 01:19
港股直擊
香港財經
夜市期指收報29341點，升143點，較今日恒指收市29260點，高水81點，成交11570張。
夜市國指期貨收報11592點，較今日國指收市高水54點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
黃金日圓突飆 大戶轉炒避險
今日信報
4新盤獲1700票凍資3億
鄧藹霖淚憶 虎媽覺醒時
潘天惠
｜
今日信報
金價高位波動 非大升市降臨
石林
｜
今日信報
毋須憂心孳息曲線走平
林昱鈞
｜
今日信報
GlS潛力無窮
StartupBeat
Goldilocks forever?
Philipp Baertschi｜ EJ Insight
美國稅改期望過高
許長泰
｜
財富管理
摩通料恒指最牛明年見36500點
港股直擊 ｜ 昨日 17:17
港股三日進賬408點 再創十年高
港股直擊 ｜ 昨日 16:55
索羅斯門生傳自立門戶 港設對沖基金
香港財經 ｜ 昨日 15:07
騰訊勢如破竹 領展創新高
港股直擊 ｜ 昨日 15:16
平保:股價仍未反映價值
港股直擊 ｜ 昨日 13:54
恒指收升61點 騰訊破頂爆升4%
港股直擊 ｜ 昨日 16:22
房產活躍 全球投資潛力榜港跳升至第13位
香港財經 ｜ 昨日 17:35
房協兩盤累收逾8萬表 鄔滿海:反映供不應求
時事脈搏 ｜ 昨日 16:11
港股突倒升 平保發力 騰訊見410.6元
港股直擊 ｜ 昨日 14:23
摩通:內房踏入新紀元 明年首選3股
港股直擊 ｜ 昨日 15:59
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞