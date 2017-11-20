今日 23:15
重要通告
港股直擊
正利控股(03728)公布，截至9月底止中期盈利1340萬元，按年增長11.65%，每股盈利1.34仙，派中期息0.6仙。
期內，收入4.29億元，按年上升57.69%。
黃金日圓突飆 大戶轉炒避險
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4新盤獲1700票凍資3億
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林昱鈞
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GlS潛力無窮
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Goldilocks forever?
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