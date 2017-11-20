訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:45 香港財經 港股直擊

恒指公司推3項港股通指數

放大圖片

恒指公司推出3項港股通指數，旨在追蹤可通過港股通買賣的股票，分別名為恒生港股通香港公司指數、恒生港股通中國内地公司指數，以及恒生港股通非AH股公司指數。

首兩項指數分別追蹤兩種不同類別的香港上市公司，公司類別按其業務重心所屬地區劃分；而恒生港股通非AH股公司指數則追蹤僅在香港上市的公司，為有意南下投資的中國投資者提供相關的市場基準。

恒生指數公司董事兼總經理關永盛表示，香港、上海及深圳三地跨市場活動日趨頻繁，3項新指數將進一步豐富恒指公司的港股通指數系列。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。