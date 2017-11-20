港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚受壓，道指跌100點。港股連升三周、累飆760點後，今日反覆靠穩。騰訊(00700)再創新高，獨力支撐大市，市值逼近4萬億。大市成交額續過千億，惟下跌股份比超過六成半。

恒指高開28點，開市後曾升100點，見29299點全日高，其後掉頭向下，曾挫109點，見29089點全日低，於10天線(29082點)上方見支持，跌幅其後收窄，中午跌47點，午後再轉升，曾升逾80點。恒指收報29260點，升61點或0.2%，連升3日進賬408點或1.4%，再創2017年12月初以來收市新高。不過大市今日下跌股份比例達66%，上升股比例僅為34%。

全日成交額1082.44億元，較上日減少約113.09億元或9.5%。

國企指數跑輸收報11538點，跌70點或0.6%，失守10天線和20天線。

恒指即月期貨收市升5點或0.02%，報29198點，低水62點。

A股低開高收，滬指升0.28%；深成指反彈1.28%。兩市成交額約4894億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌38點，報23278。

藍籌股方面，騰訊(00700)午後愈升愈有，收市競價時段嘜至420元創上市新高，升幅4.1%，成交額144.91億元，獨力貢獻大市144點，收市市值達3.9895萬億元，逼近四萬億。另外，領展(00823)高見69.55元創新高，收市升0.3%；平保(02318)升0.4%；旺旺(00151)升2.6%；國泰(00293)獲大和上調目標價，收市升1.5%。相反，滙控(00005)跌0.2%；港交所(00388)跌0.8%；友邦(01299)跌0.9%；昆能(00135)跌1.7%；華潤置地(01109)跌1.4%。

焦點板塊

中資金融股：國務院金融穩定發展委員會出招，人民銀行聯同中銀監、中證監、中保監及外管局針對資產管理行業提出《規範金融機構資產管理業務的指導意見（徵求意見稿）》，按照統一標準監管資產管理產品。中資金融股普遍向下，建行(00939)跌1.2%；中行(03988)見近4個月低，收市跌0.8%；國壽(02628)跌1.1%；工行(01398)跌1.1%。另外，華融(02799)跌1.1%；中國銀河(06881)挫3.1%；財險(02328)跌3.1%；海通證券(06837)創逾年半低，收市跌1.7%；人保(01339)跌2%。

濠賭股：逆市跑贏，午後升幅擴大，銀娛(00027)創逾3年高，收市升4.1%；金沙中國(01928)升2.9%；新濠國際(00200)創逾3年高，收市升4.2%；永利澳門(01128)創逾兩年半高，收市升4.6%；美高梅中國(02282)升1.5%；澳博(00880)升0.6%。澳門博監局局長計劃於中介人營運商遞交牌照續牌申請時開始提高營運商的標準，德銀指措施將會對明年貴賓廳的博彩收入構成輕微影響，但預料開設更多中介人博彩房將會支持明年的貴賓廳的賭收。

汽車股：今日個別發展，國家質檢總局指廣汽本田計劃回收超過25萬輛汽車，廣汽集團A股(601238.SH)一度跌停，收市跌8.3%，H股(02238)曾挫7.2%，收市僅跌1%，成交額8.89億元；華晨(01114)跌0.7%；東風(00489)跌約1.4%；北汽(01958)跌1.9%。相反，比亞迪(01211)飆7.9%為表現最好國指成分股，其A股(002594.SZ)升9.28%，集團董事長兼總裁王傳福於上周六在高層會議上提出，目標在2025年突破逾萬億元人民幣的營業收入規模。零件商方面，敏實(00425)挫4.1%；耐世特(01316)創新高後，反覆高收1.3%。

鐵路及基建股：連日弱勢，今早再跑輸大市，中交建(01800)創今年新低，收市跌1.6%，連跌第17日；中鐵建(01186)創逾一年低，收市跌1.5%；旗下鐵建裝備(01786)創上市新低，收市大跌10.7%；中鐵(00390)創逾一年低，收市跌1.7%；中車(01766)跌1%；中車時代(03898)跌1.8%；中國通號(03969)跌0.3%；中國建築(03311)創逾一年低，收市跌2.9%。

焦點股份

半新股：多隻焦點股受壓，具騰訊概念的易鑫集團(02858)一度跌穿招股價7.7元，低見7.69元，收市跌2.2%報7.7元，成交額8.43億元。雷蛇(01337)曾挫6.7%，見4.02元創新低，收市跌4.6%，成交額2.21億元；閱文集團(00772)低見93.95元，為11月8日上市當日後新低，收市跌1.4%；眾安(06060)跌1.5%。另外，雙運控股(01706)跌9.2%；創業板靛藍星(08373)大跌18%；GTSteel(08402)挫12.7%；

高鑫零售(06808)： 獲阿里巴巴間接全資附屬淘寶中國斥224.25億元直接及間接投資集團最多36.16%股本經濟利益，淘寶中國將提全購，要約價每股現金6.5元，較停牌前有24.42%折讓。股價今早復牌，高開6.5%，曾升7.9%，見9.28元創逾3年高，其後倒挫，最多跌13.6%，見7.43元，收市僅跌4.1%，成交額11.12億元。

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