港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚回吐，道指挫100點。港股於10天線附近見支持，午後更在騰訊(00700)帶動下倒升。

恒指高開28點，開市後曾升100點，見29299點全日高，其後掉頭向下，早段最多跌109點，低見29089點，於10天線(29082點)上方見支持，跌幅收窄。港股午後在騰訊帶動下倒升，恒指收市報29260點，升61點或0.21%，再創近十年收市新高。

全日大市成交額1082.44億元。

國企指數報11538點，跌70點或0.61%。

騰訊再創新高，於收市U盤以全日高位420元收市，升4.12%，成交居首達144.9億元，連續3天過百億成交。

平保(02318)走高，惟仍受制80元關，收市升0.44%，報79.20元，為成交第二大股份。

內地傳媒報道，比亞迪(01211)董事長兼總裁王傳福表示，公司目標在2025年突破逾萬億元人民幣的營業收入規模，股價今日急升7.93%，收報74.15元，為成交第三大股份及表現最好國指成份股。

濠賭股強勢，銀娛(00027)創今年新高，收市升4.13%，報58.0元，為表現最好藍籌。另外，金沙中國(01928)亦升2.9%。

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