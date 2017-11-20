港股直擊 即巿股評

摩根大通發表報告，認為內地房地產市場已經踏入新紀元，將會出現新主題。

摩通指，政府監控房價及銷量，令市場更有規範，現行調控政策有效，相信進一步收緊調控機會不大，政策透明度亦改善。此外，土地供應有限令到庫存持續下跌，房價趨向穩定；財富效應帶動家庭對住房的需求。

摩通又認為，中國「七大城市群」即京津冀、山東、杭州灣(上海、浙江、江蘇及合肥)、福建、粵港澳大灣區、西部的成都及重慶，中部的鄭州、武漢及長沙，將成為未來五至十年的新主題，政府將有更多計劃加強上述城市群之間的連繫。

該行偏好擁有足夠土地儲備的地產商，因可以支持毛利率穩健及業務增長，明年首選內房股包括：碧桂園(02007)、龍湖地產(00960)及世茂房地產(00813)，另又預期中國海外(00688)的市場接受會獲得改善。

該行看好上市內房的銷售持續強勢，因今年的市場份額從20%上升至28%，今年至今合同銷售額按年增長38%，料明年可增長30至40%。該行看好上市房產商可以容易得到銀行信貸；通過政府和併購獲得土地儲備；以及投資組合多元化，可助緩解特定領域的銷售波動風險。計及交貨量大幅增長及利潤率有所擴張，料上市房產商到2019年盈利將錄28%的強勁複合年增長率。

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