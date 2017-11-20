即巿股評 港股直擊

於11月8日接近收市時收到來自讀者Derrick的電郵提問(內容經過文字修飾，方便大家閱讀)：「聶Sir你好，我是你的忠實粉絲，購買你兩本關於細價股的著作，也拜讀過你不少分享的文章，對細價股投資亦有興趣，所以分別購入了威華達控股(00622)臨時代號(02902)和中國農林低碳(01069)。論到前者，於合股前以0.24元買入，按5合1調整即1.2元，而於9月5日晚上宣布合股後，便見股價持續下跌，跌幅已有三成，請問應該止蝕離場，還是守候至有心人將股價向上炒呢？至於後者的買入價是0.11元，曾一度賬面賺逾15%，但因未到預期的20%至25%，故此當時沒有止賺離場，卻遇上之後股價不斷下滑，又請問該止蝕還是繼續持股呢？謝謝指教！」

上回讀者鬆綁機會

參考11月8日兩股分別收報0.76和0.101元，再看11月17日收報0.78和0.094元，分別是上升2.63%和下跌6.93%，離場讀者發問時已過了一個多星期，股價變動不大，反映有心人未有行動。而在分析股價日後走勢之前，我認為現在值得先探討讀者提到的買入價，論到威華達控股，買入日期應是9月4日，當日高位為0.244元，而讀者買入價為0.24元，無異於「摸頂」進場，初步反映買入時點欠佳。記得筆者上回在本專欄分析此股為8月9日，前文表示8月5日收報0.187元，相對上次提問讀者買入價為0.22元只差15%，普遍認為細價股操作止蝕位定於買入價下跌30%，反映這是能承受風險者繼續持股的參考依據。若當時的讀者守候至9月1和4日同樣收報0.224元，即不足一個月得見「鬆綁」機會；但若沒有把握離場機會，則與今次讀者Derrick的情況一樣，現應錄得約三成的賬面虧損。

七日可賺逾三成七

不論是買入價，還是現時的盈虧情況，筆者認為都是次要，關鍵要探討的應是買入原因，不論到上次或是今次提問的讀者，均沒有交代原因，但若參考7月26日收市後宣布完成配股，每股作價為0.15元，即較上述的0.22或0.24元之折讓約32%和38%，可見買入時點有改善空間。撇開上回讀者可能買入時點較久遠不談，而Derrick若有閱讀我的前文，於8月9日收報0.178元，較配股價只差15.73%，並於8月22日錄得宣布合股前的今年最低收市價0.163元，令配股價折讓收窄至不足8%，因少於一成，可見那才是具值博率的進場時點，相對9月1日收報0.224元，便可持股七個交易日賬面賺逾37%，亦高於Derrick的預期回報率範圍20%至25%。

探討合理的買入價

至於實際讀者進場日期為9月4日，當時未見集團發布任何消息，所以認為其進場原因跟股價表現有關，懷疑是見8月30日收報0.187元，到9月1日收報0.224元，兩天合計升近兩成，看為是有心人拉升股價訊號而進場。但問題是單看從6月28日至8月28日約兩個月收市價介乎0.216至0.163元，中間價為0.19元，邏輯上應意識到有心人成本價為0.19元以上機會不大，反映我們的買入價也不該高於0.19元。事實上，前文分析是有心人截至8月5日應持有約81.23億股，其中約54.34億股的平均成本價為0.2004元，經合股調整為1.0020元，較11月17日收報0.78元低出22.16%，暗示有心人最快於原有代號在11月21日 (本周二) 恢復買賣後，才會托價散貨。若考慮到整個合股程序完成，則12月13日或之後方為預期股價上揚的合理時點。參考合股生效後最低收報0.76元，與11月17日收報0.78元相若，認為股價再跌機會不大，讀者值得繼續持股守候。而礙於不想篇幅太長，有關中國農林低碳之分析，留到本周三 (11月22日) 再續。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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