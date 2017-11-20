即巿股評 港股直擊

美股上周五回軟，港股高開低走，恒指略為高開曾升百點至29300點水平，但未能進一步向上突破，掉頭向下最多跌109點，至29090點，剛於10日線(29071點)前刹掣，其後跌幅收窄。恒指中午報收29151點，跌47點；國指則報11510點，跌97點，又係畀內地股市拖累。上證失3400點後進一步向下，今日再跌至3350水平附近，話咗上證係阻礙港股上升一大障礙。

騰訊(00700)又係單天保至尊，今日再創409元上市新高，半場報收408元，再升4.6元或1.1%。阿Man之前預計咗，騰訊業績大戶滿意的話，股價可挑戰403至410元，家陣已達標，阿Man繼續按原定計劃減磅鎖定部份利潤。皆因騰訊100%街貨牛證愈嚟愈多，call輪亦出現同樣情況，大戶趁正股掃高派發衍生工具係人之常情，依家唔派等幾時。派到咁上下，股價進入橫行整固，甚至調整向下，衍生工具足以半死不生，大戶正中下懷。阿Man寧願食少啲都唔願倒嘔，既然股價已達標，衍生工具都係食咗先講，話咗衍生工具要嚟炒唔係要嚟坐，有食唔食，罪大惡極。

其他重磅股，大笨象(00005)暫時險守75元，話咗股價升唔穿77元無運行，短期旨意佢帶起個市已無望。至於港交所(00388)亦喺240元前停步，暫時已cap死咗個頂，235元失守走勢轉弱，230元失守落得仲快。至於平保(02318)亦已見過80元，同樣已達標，分拆陸金所只聞樓梯響，炒咗呢個消息咁耐，都係時候要抖抖。其他內險股同樣腳軟，內銀股有北水買住亦唔夠照，上日見完高回回頭，今日下跌反映北水掃貨嘅同時，外資沽貨力量更大。

話咗半新股炒作時間有限，上市後玩三兩個交易日，叫住小心貪字得個貧，易鑫(02858)首日上市已叫食糊走人，話咗唔係騰訊親生仔，期望不能過高。嫌賺少咗唔肯走，今日跌穿埋招股價仲頭暈。其他半新股、雷蛇(01337)、閱文(00772)同眾安(06060)全線仆直。

阿里巴巴收購高鑫零售(06808)，不過G.O.價6.5元遠低於停牌前價格，開市股價曾升至9.28元逾三年高位，最多倒跌13.6%至7.43元，半日報收8.39元，較低牌前跌2.4%。睇番高鑫同易鑫，邊個話戴住馬氏光環一定掂。

濠賭股反彈，其中永利澳門(01128)更創22.6元新高，其他濠賭股亦有追捧，阿Man自年初已睇高呢個板塊，由年初升到年尾，股價倍升有晒交代，唔好再問現價可唔可以再追。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)