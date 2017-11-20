重要通告 港股直擊

招商局置地(00978)發盈喜，預料截至12月底止全年，收益、溢利及股應佔溢利均顯著上升，其中股東應佔溢利按年增幅預計不低於八成。

該公司2016年度同期股東應佔溢利8.11億元(人民幣‧下同)，每股盈利16.54仙。按此計算，今年股東應佔溢利將不少於14.61億元。

招商局置地解釋，預期盈利大增，主要由於預料期內毛利按年顯著上升，因竣工及交付物業的總建築面積大幅增加；以及集團持有股權比例相對較高之項目公司，主要所持已竣工及交付的物業數量增加所致。