港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚回吐，道指挫100點。港股連升三周、飆升760點後，今早隨A股走軟，恒指試十天線。

恒指高開28點，開市後曾升100點，見29299點半日高，其後掉頭向下，曾挫109點，見29089點半日低，於10天線(29073點)上方見支持，跌幅收窄。恒指中午收報29151點，跌47點或0.2%，大市成交額572.91億元。

國企指數報11510點，跌97點或0.8%，一舉失守10天線和20天線。

A股受壓，滬指跌0.81%；深成指跌0.25%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見409元創新高，半日升1.1%支撐大市；平保(02318)升0.4%；旺旺(00151)升2.4%；國泰(00293)獲大和上調目標價，半日升1.7%。相反，港交所(00388)跌1.3%；友邦(01299)跌0.5%；瑞聲(02018)跌0.9%；招商局港口(00144)遭美銀美林降評級至「持有」，半日跌1.9%。

焦點板塊

中資金融股：國務院金融穩定發展委員會出招，人民銀行聯同中銀監、中證監、中保監及外管局針對資產管理行業提出《規範金融機構資產管理業務的指導意見（徵求意見稿）》，按照統一標準監管資產管理產品。中資金融股普遍向下，建行(00939)跌1%；中行(03988)跌0.5%；國壽(02628)跌1.9%；工行(01398)跌0.8%。另外，中國華融(02799)跌0.8%；信達(01359)跌1%；中國銀河(06881)挫3.6%；財險(02328)跌3.1%；海通證券(06837)創逾年半低，半日跌2.1%；人保(01339)跌2.5%。

汽車股：今早個別發展，廣汽集團A股(601238.SH)一度跌停，半跌9.5%，H股(02238)曾挫7.2%，半日跌3.4%，成交額5.36億元；華晨(01114)和東風(00489)跌約2.2%；北汽(01958)跌1.9%。相反，比亞迪(01211)半日急漲4.7%，其A股(002594.SZ)升5.98%，內地媒體報道，集團董事長兼總裁王傳福於上周六在公司高層會議上提出，目標在2025年突破逾萬億元人民幣的營業收入規模。零件商方面，敏實(00425)跌3.2%；耐世特(01316)創新高後，半日倒跌1.1%。

鐵路及基建股：連日弱勢，今早再跑輸大市，中交建(01800)創今年新低，半日跌1.5%，目前連跌第17日；中鐵建(01186)創逾一年低，半日跌1.9%；旗下鐵建裝備(01786)創上市新低，半日挫10.2%；中鐵(00390)創逾一年低，半日跌2%；中車(01766)跌1%；中車時代(03898)跌2.3%；中國通號(03969)跌1.3%；中國建築(03311)創逾一年低，半日跌3.5%。

焦點股份

半新股：多隻焦點股受壓，具騰訊概念的易鑫集團(02858)跌穿招股價7.7元，低見7.69元，半日跌2%，成交額4.7億元。雷蛇(01337)曾挫6.7%，見4.02元創新低，半日跌4.6%，成交額1.64億元；閱文集團(00772)低見93.95元，為11月8日上市當日後新低，半日跌3.3%；眾安(06060)跌1.3%。

高鑫零售(06808)： 獲阿里巴巴間接全資附屬淘寶中國斥224.25億元直接及間接投資集團最多36.16%股本經濟利益，淘寶中國將提全購，要約價每股現金6.5元，較停牌前有24.42%折讓。股價今早復牌，高開6.5%，曾升7.9%，見9.28元創逾3年高，其後倒挫，最多跌13.6%，見7.43元，半日僅跌2.4%，成交額9.01億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。