港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚回吐，道指挫100點。港股今早高開後回軟，於10天線見支持。

恒指高開28點，開市後曾升100點，見29299點半日高，其後掉頭向下，今早最多跌109點，低見29089點，於10天線(29071點)上方見支持，跌幅收窄。恒指中午收市報29151點，跌47點或0.16%，大市成交額572.91億元。

國企指數報11510點，跌97點或0.84%。

藍籌股方面，旺旺(00151)今日公布業績，股價升2.42%，為表現最好恒指成份股。騰訊(00700)見409.0元新高，半日則升1.14%報408元; 平保(02318)受制80元關，升0.38%，報79.15元。

濠賭股逆市造好，連日受壓的金沙中國(01928)，反彈1.1%; 銀娛(00027)創1周高，半日升2.2%; 新濠國際(00200)升抵上月初23.50元高位，今早升2.8%。

汽車股個別走，內地傳媒報道，比亞迪(01211)董事長兼總裁王傳福表示，公司目標在2025年突破逾萬億元人民幣的營業收入規模，股價今早急升4.73%，為表現最好國指成份股。另外，廣汽集團(02238)H股在其A股(601238.SH)跌停拖累下，一度急跌逾7%，低見19.2元，半日則跌3.38%。吉利(00175)續於高位整固，今早升0.9%。

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