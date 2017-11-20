即巿股評 港股直擊

上個星期五(11月17日)個市喺朝早裂口高開之後就打橫行，只係叫做臨尾收市前再跌多一下，做咗個全日低位29158點出嚟，收市輕輕屈返上去，惜全日波幅僅183點，唉，索性同班同學傾吓今年同其中一個同學高明點慶祝生日(其實最後都喺個球場、佢間小食亭前面開張檯打邊爐)。

今日恒指開市報29227點，拆開恒指5分鐘圖就見到開市首5分鐘，恒指最高衝過上29299點，之後就「倒轉錘頭」mode收咗檔，依家9點57分，恒指報29172點，跌26點，目前計都係升轉跌嘅格局。

返去睇日線圖，恒指同條10天線(29068點)真係好鬼近，呢個時候電視機只係loop住高鑫零售(06806)被阿里巴巴收購，同埋騰訊見409元創新高；不過那邊廂戰友Jack就whatsapp我「大陸跌到傻」，如是者開個新browser睇A股，開到啲有A股睇嘅網站之後但又走咗click返條恒指出嚟，唉，未瞓醒都真係未適宜返工；A股load到啦，見到跌三十零點，reply戰友Jack：「唔係呀！」；「但係你睇吓張日線圖...」，嘩，我先見到原來我睇緊嘅係1分鐘圖，轉返日線圖之後就見到A股今日有個下跌裂口；都係嗰句：未瞓醒真係唔好返工。

手痕開個國指日線圖睇，哼，原來國指比恒指真係樣衰得多，可能被A股影響，今日陰燭疑似「倒轉錘頭」；依家10點25分，國指做緊11528點，跌80點，最低做過11506點。跌唔緊要，10天(11607點)同20天線(11572點)都穿過嗰吓先麻煩。依家10點28分，國指做緊11513點，似乎20天線對佢嚟講已經意義不大，「不如望吓牛熊證街貨圖先啦」睇唔係唔可以，但雖知道國指嘅牛熊證分布同恒指唔同，恒指牛熊證數量五五波，但國指同個股輪證一樣，都係牛/Call多過熊/Put(甚至有啲個股輪證得牛/Call無熊/Put)，變相嚟講參考價值就無恒指嘅咁大，不過都仍然可以用技術分析去量度走勢嘅。

國指日線圖依家明顯築咗條「下降軌」出嚟，國指熊(61483)，收回價11950點，高過上個星期一(13日)高位11817點，希望下方50天線(11391點)會成為國指嘅短暫支持啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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