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今日 10:51 港股直擊 即巿股評

【異動股】廣汽曾急挫7% A股甫開跌停

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廣汽集團(02238)H股在其A股(601238.SH)跌停拖累下，一度急跌逾7%，低見19.2元，跌至50天線水平，最新跌5.8%報19.5元，成交3.8億元。

廣汽集團A股今早低開後急速向下，臨近10時正以大成交跌停，報24.62元人民幣。

消息面上，廣汽集團宣布，公司非公開發行新增股份約7.53億股A股，已於2017年11月16日在中證登上海分公司辦理完畢登記託管手續。該次發行募資約150億元人民幣。

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