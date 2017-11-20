廣汽集團(02238)H股在其A股(601238.SH)跌停拖累下，一度急跌逾7%，低見19.2元，跌至50天線水平，最新跌5.8%報19.5元，成交3.8億元。
廣汽集團A股今早低開後急速向下，臨近10時正以大成交跌停，報24.62元人民幣。
消息面上，廣汽集團宣布，公司非公開發行新增股份約7.53億股A股，已於2017年11月16日在中證登上海分公司辦理完畢登記託管手續。該次發行募資約150億元人民幣。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
廣汽集團(02238)H股在其A股(601238.SH)跌停拖累下，一度急跌逾7%，低見19.2元，跌至50天線水平，最新跌5.8%報19.5元，成交3.8億元。
廣汽集團A股今早低開後急速向下，臨近10時正以大成交跌停，報24.62元人民幣。
消息面上，廣汽集團宣布，公司非公開發行新增股份約7.53億股A股，已於2017年11月16日在中證登上海分公司辦理完畢登記託管手續。該次發行募資約150億元人民幣。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|【輪證贏家】國指熊試50天線
|上一篇：
|田北辰有意角逐連任港區人大