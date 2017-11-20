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今日 09:44 港股直擊 即巿股評

【異動股】凱知樂獲主席增持 股價甫開彈9%

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凱知樂(02122)上周獲主席增持，今早股價造好，高開逾3%，最多升9%，高見1.32元，最新升6.6%報1.29元，成交近800萬元。

上市一個星期的「LEGO」代理商凱知樂獲主席李澄曜於11月13日收購1000萬股，平均價1.2955元，涉資1296萬元，持股量增加至57.4%，公司指，李澄曜不排除將來再適時進一步增持股份。

凱知樂於11月10日上市，股價表現一直低迷，更跌穿招股價1.55元，上周五低見1.2元。

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