港股直擊 即巿股評

恒指上周五雖創出近十年高位，不過大市內部質素進一步惡化，騰訊(00700)ADR預示今早有望續創上市新高，支撐大市。

美股上周五回吐，投資者憂慮特朗普政府稅改前景，道指以接近全日低位收市，收報23358點，跌100點或0.43%；納指跌幅輕微，收報6782點，跌10點或0.15%；標準普爾500指數收市報2578點，跌6點或0.26%。周四美國國會眾議院以壓倒性多數票通過了稅改議案，目前焦點問題已轉移到參議院。但共和黨提議的稅改方案還需要克服幾大困難，分析師稱，最終版本的稅改法案可能與目前的版本有很大的區別，尤其是參議院金融委員會提交的修正版稅改議案要求將削減企業稅時間推遲到2019年。

國際油價回升，沙特阿拉伯油長法利赫表示，支持在月底舉行的石組會議中，公布延長減產協議細節。油價急升超過2%，結束連續五天的跌市。紐約12月期油收報56.55美元一桶，升1.41美元或2.6%。

在美國買賣主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.42元，較本港上日收市升0.17元；騰訊(00700)ADR收報408.49元，升5.09元；國壽(02628)ADR收報26.92元，升7仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報10.57元，跌3仙；中石油(00857)ADR收報5.23元，升3仙；中石化(00386)ADR收報5.52元，升4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.36元，升0.21元；聯通(00762)ADR收報11.65元，跌1仙。

ADR港股比例指數報29238，較上周五恒指收市升38點或0.13%。恒指上周五早段曾升323點，見29341點創近十年新高，其後升幅收窄，恒指收報29199點，升180點或0.6%，創2007年12月初以來收市新高。全日下跌股份比例達62%，上升股比例為32%。股價高於50天線比率的中線市寬下跌2.2個百分點至41.1%，創近三個月以來最低，反映大市內部質素持續惡化。恒指短期阻力為29341點，支持位為29000點附近。

內地方面，國家統計局公布，10月70個大中城市，新建住宅銷售價格按年上升5.4%， 連升25個月，不過升幅較9月份下跌0.9個百分點，是連續11個月收窄。一、二、三線城市的樓價，按年升幅繼續回落。留意券商對內房股最新看法。

焦點股份

中國平安(02318)：股價近期迭創新高，公司昨日舉行2017投資者日，表示未來「金融+科技」戰略將給公司的盈利和價值帶來飛躍式提升。公司願景是成為世界領先的金融科技公司，通過向金融機構輸出模塊化服務，產生輕資本的收入。

高鑫零售(06808)：公司宣布，阿里巴巴間接全資附屬淘寶中國以161.32億元收購集團24.82億股，相當於已發行股本約26.02%。同時，淘寶中國亦收購持有集團51%的吉鑫股份約19.9%，代價62.93億元。完成後，淘寶中國將持有集團最多36.16%股本經濟利益。高鑫零售並獲淘寶中國提全購，要約價每股現金6.5元，相當於停牌前(10日)收市價每股8.6元有24.42%折讓，要約總值約134.49億元。淘寶中國有意於要約截止後維持已發行股份於港交所的上市地位。

信利國際(00732)：首九個月由盈轉虧，蝕800萬元，對比去年同期盈利5.66億元；期內為樂視移動作出一次性全額呆壞賬撥備5.54億元，相關的信用保險賠償收入1.4億萬元。

凱知樂(02122)：上市一個星期的「LEGO」代理商凱知樂獲主席李澄曜於11月13日收購1000萬股，以平均價1.2955元，涉資1296萬元，持股量增加至57.4%，不排除適當時候進一步增持。

阿里健康(00241)：公布，以每股4元，向最終主要股東阿里巴巴控股附屬Ali JK，配售約4.42億股新股，集資淨額17.69億元。配售股份佔該公司經擴大後股本約4.5%，配售價較上日收市價4.18元，折讓約4.31%。

歐舒丹(00973)：公布截至9月底止中期業績。