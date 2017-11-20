重要通告 港股直擊

高鑫零售(06808)宣布，阿里巴巴間接全資附屬淘寶中國以161.32億元收購集團24.82億股，相當於已發行股本約26.02%。同時，淘寶中國亦收購持有集團51%的吉鑫股份約19.9%，代價62.93億元。完成後，淘寶中國將持有集團最多36.16%股本經濟利益。

高鑫零售並獲淘寶中國提全購，要約價每股現金6.5元，相當於停牌前(10日)收市價每股8.6元有24.42%折讓，要約總值約134.49億元。淘寶中國有意於要約截止後維持已發行股份於港交所的上市地位。

據阿里巴巴新聞稿，阿里、歐尚零售及潤泰宣布達新零售戰略合作，將融合線上及線下的專業能力，共同探索中國零售行業的新零售發展機遇。按照戰略合作內容，阿里通過向潤泰購股的方式，直接和間接持有高鑫36.16%的股份；歐尚零售亦將增加於高鑫的持股。交易後，歐尚零售、阿里巴巴及潤泰於高鑫的經濟利益將分別約為36.18%、36.16%及4.67%；歐尚零售將繼續併表高鑫的財務業績。

新的戰略聯盟將融合三家企業的資源，賦能高鑫零售借力阿里巴巴的數字生態系統，推進門店數碼化，並將新零售解決方案應用於高鑫門店，包括線上線下一體化、現代物流及個性化的消費者體驗。

根據業務合作協議，杭州阿里巴巴澤泰信息技術同意向集團營運的店舖提供「淘寶到家」服務的一部分。

集團股份將於今日復牌。