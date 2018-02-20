即巿股評 港股直擊

中國2017年第3季GDP增長放緩至6.8%，未能承接上半年的強勢，更有大行預期第4季或放進一步放緩。同時間，中國10月份製造業採購經理指數(PMI)跌0.8個百分點至51.6，創3個月低外，亦差過預期的52。至於鋼鐡業的PMI，10月份鋼鐵業PMI為52.3%，較上月小幅下降1.4個百分點。從宏觀角度去看，鋼鐡行業似乎有放緩跡象，但從企業層面對看，卻看到另一番景象，其實鋼鐵業的業績並不錯，危中有機！

據內地媒體報道，A股上市公司三季報披露進入尾聲。截至10月30日，A股市場33家鋼鐵上市公司中，累計已有28家公司發布了前三季業績報告。據統計數據顯示，截至今年三季度末，鋼鐵行業銷售毛利率、銷售淨利率、ROE同比大幅上升，分別為12.08%、5.04%、8.95%，較上年同期相比，分別提高了1.57%、3.77%、7.01%，特別是鋼鐵行業平均ROE增幅超過三倍以上，同比增幅高達361.34%。

中金公司也發表報告，指四季度鋼鐵盈利仍有支撐，板塊11月有望見底反彈，迎來估值修復行情。隨着限產的大規模落地以及重污染天氣應急預案的啟動，鋼鐵供給收縮有望支撐鋼價，同時鐵礦趨弱助力鋼材盈利維持高位。展望未來，盈利持續性和需求韌性預期差的逐步修復，有望帶動四季度板塊的價值重估行情。

西王特鋼獲銀行加批信用額

內地多個地方都推出針對鋼鐡行業的限產令，相信都會成為支持行業發展的因素。近日，唐山市政府下發2017-2018年採暖季鋼鐵企業高爐錯峰生產實施方案，2017年11月15日至2018年3月15日鋼鐵企業高爐限產 120天，全市總限產比例為50%，4個月合計影響高爐生鐵總量為1821萬噸。另外，天津市自11月1日起開始執行採暖季鋼鐵企業錯峰生產政策，各大鋼廠限產比例在40%至60%之間，總量影響在50%上下。陝西、太原、臨沂等地也分別從11月起實施工業企業錯峰生產，持續到明年3月中或月底。

受宏觀因素影響，近日香港上市的鋼鐵板塊走勢偏軟；但從企業角度去看，鋼鐵企業的前景不宜過份看淡。筆者於9月10日點評的西王特鋼(01266)，早前也發出盈喜，預料在截至2017年9月的股東應佔綜合溢利較去年上升超過140%。此外，集團近日獲得內地恒豐銀行增加100億元授信，有銀行看好，這除了可增加雙方的戰略合作關係外， 也有助為西王特鋼提供更多發展資金，可繼續留意。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞