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今日 15:47 港股直擊

邵氏兄弟:短期內無考慮派息

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邵氏兄弟控股(00953)就出售珀森有限公司逾五成權益舉行股東特別大會，董事會預期就出售事項所取得款項總額約4100萬元。

主席黎瑞剛稱，所得款項主要用作影視業務投資。執行董事樂易玲補充指，除了投資電影及電視劇外，亦會發行電影，正編制合適的劇本，資金也會用作旗下藝人管理。

會上有股東關注公司何時派發股息，黎瑞剛回應指，公司目前處於轉型階段，今日召開大會正正是涉及出售表現未如理想的資產。

非執行董事許濤坦言，業務發展有資金需求，董事會短期內無考慮派息。

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