即巿股評 港股直擊

恒指周五高開195點後，最多飆323點，見29341點，創近10年新高，其後升幅一度收窄，見29158點，最終收報29199點，升180點(0.62%)。大市全日成交1195.5億元，惟上升股份僅佔38%。

技術走勢上，恒指周中雖輕微回落和失守10天移動平均線，但20天線、成交密集區頂(約28700點)力保不失，周五企穩10天線，反覆尋頂的走勢未變。

本欄周三(11月15日)曾提及「北水」流進增強了港股的抗跌力，令恒指未有跟隨外圍調整，而「北水」十大愛股不少都是強勢股，包括騰訊(00700)和中國平安保險(02318)等，令恒指升勢得以延續。本文比較過往恒指的變化與北水流入港股的關係，嘗試找出反映恒指後市去向的蛛絲馬跡。

恒指的50個交易日變幅【圖】(紅線)大致領先滬、深兩地南向使用額度總和(藍線)的走勢。每於恒指錄得一定升幅後，便會吸引「北水」湧入港股，隨着恒指衝高，「北水南下」的速度亦見加快，水愈漲，船當然愈高。

不過，當恒指升至轉捩點，處於掉頭回落之初，大部分情況下「北水」顯然慢幾拍才散水。故此，「北水南下」速度轉急，或可視作恒指升勢進入倒數階段的訊號。

換另一個角度看，若聚焦過去一星期滬、深兩地的南向使用額度，其總和已創出新高，但卻未有令恒指升得更高(只是在近10年高位徘徊並橫向發展)，部分原因是由於新興市場的滙債兩市受壓所致。

本報EJFQ系統的「新興市場資金流指標」近日從高位回落，雖未見資金大舉淨流出新興市場尤其亞洲股市，但潛在回調壓力似乎一度令好友不敢輕舉妄動。

就目前港股形勢而言，「北水」於恒指成分權重股的押注變化，將會是恒指達標的關鍵。騰訊昨天衝破400元大關，成交居首，高達138.54億元， 並成為表現最佳藍籌，單獨貢獻恒指101點。建行(00939)、工行(01398)及平保配合助攻，讓恒指繼續尋頂；這些股份盡皆「北水」流入20大之列。昨天本報「慧眼先機」專欄載列了「港股通」相關股份成為股評人焦點，隨着「北水」淨流入港股的金額輾轉回升，「港股通」相關股份見報的次數明顯增加，亦是「北水」對於個別股份影響力的一面鏡。

然而，一看整體大市上升比例僅38%，甚至恒指成分股的上升比例仍低於一半，恒指升勢與大市中線市寬(股價高於50天線比率)出現背馳，港股內部不協調情況再現，說明整體大市的質素有逐步轉差跡象。

鑑於恒指現價與目標水平29700至30000點相距不遠，投資者或可考慮分階段減持手上部分港股，尤其是強勢股以外的股票。

信報投資研究部

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