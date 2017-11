香港財經 港股直擊

沽空機構渾水(Muddy Waters)表示,愈來愈難沽空估值過高的港股,主要由於港股市場充滿着操縱。

渾水創辦人布洛克(Carson Block)接受外電訪問時稱,中國投資者正利用港股市場的連繫,以抬高沽空對象的股價,他更指控部分的操控是由與政府掛鈎的基金指導。

布洛克又指,中港股市之間的界線隨着交易開放,變得愈來愈模糊,相對港英時期,英國殖民政府在管理股市時,一直均自由流動,但中國卻會有中央政府的基金定期進行干預,限制市場波動,甚至有人說干預會擴大至港股市場。他形容,香港正日益被中國侵蝕(Hong Kong is becoming more subsumed by mainland China every day)。

本港及中國證監會對此未予置評。港交所(00388)表示,會定期與中國部門討論監管問題,強調會在中港證監會的指引下,確保市場得到適當的監管。