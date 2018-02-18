港股直擊 即巿股評

美國眾議院通過稅改議案，加上有企業業績表現理想，美股周四走勢向好。港股周五升勢持續，受騰訊(00700)創新高帶動，恒指高開近200點後，升幅曾經擴大至逾320點，再升至29341點的近十年高位，收市仍升逾180點。向上阻力上移至參考29500點水平，並觀望兩萬九關口能否修建為支持。

騰訊(00700)公布季績後持續強勢，股價周五再破頂，早段已經突破400元關口，並創出405元的歷史新高，收市仍近3%，企穩在400元關口以上。北水繼續部署騰訊，周四再錄得逾5億元內地資金，通過滬港通及深港通平台買入騰訊。向上阻力留意410元水平，支持參考390元關口。

周四有逾1.3億元流出騰訊認購證，5日累計流出逾950萬元。看好可留意騰訊購(18756)，行使價469.88元，18年5月到期。或更價外的騰訊購(18760)，行使價486.08元，18年5月到期。或騰訊牛(61264)，收回價380.48元，行使價377.48元，18年6月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(18685)，行使價345.8元，18年4月到期。

內險股中國平安(02318)同樣強勢，股價周五早段曾經突破80元關口，曾經創出80.25元的歷史新高，不過及後升幅收窄，收市升逾1%，但80元得而復失。北水繼續部署中國平安，周四再錄得近3.7億元內地資金，通過滬港通及深港通平台買入中國平安。向上阻力參考82元，支持參考77元附近。周四有逾830萬元流出平安認購證，5日累計流入逾2.8億元。看好可留意平安購(18478)，行使價87.68元，18年5月到期。或平安牛(61692)，收回價75.78元，行使價75.18元，18年10月到期。

另一隻內險龍頭股中國人壽(02628)，周五走勢相對失色，股價未能企穩在27元以上，收市逆市輕微偏軟。向上阻力留意28元關口，支持參考20天線約26.5元。周四有逾1200萬元流入中壽認購證，5日累計流入逾3700萬元。看好可留意中壽購(24307)，行使價30.05元，18年3月到期。或中壽牛(67947)，收回價25.98元，行使價25.58元，18年11月到期。

內銀股周五發力，建行(00939)周五曾升逾3%，一舉升穿多條移動平均線，高位曾突破6.9元水平，雖然收市升幅收窄至不足2%，但仍保持在10天線及50天線以上。向上留意重上7元的機會，支持參考6.7元水平。看好可留意建行購(18216)，行使價7.76元，18年3月到期。或建行牛(66676)，收回價6.47元，行使價6.37元，18年9月到期。

工商銀行(01398)周五高位亦曾升逾3%至6.2元以上，收市仍升逾2%。向上留意重上6.4元的機會，支持參考6元大關。看好可留意工行購(18532)，行使價7.19元，18年4月到期。或工行牛(61322)，收回價5.9元，行使價5.8元，18年7月到期。

中國銀行(03988)周五升勢相對落後於其他內銀股，股價收市雖然向上，但3.8元關口得而復失。向上阻力留意20天線約3.88元，支持參考3.7元關口。看好可留意中行購(23495)，行使價4.29元，18年5月到期。相對招商銀行(03968)周五表現強勢，收市升逾3%至31元以上。看好可留意招行牛(61321)，收回價28.08元，行使價27.68元，18年11月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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