港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指反彈187點；納指創收市新高。港股昨日回升167點後，今日進一步創近十年高。騰訊(00700)破頂領漲恒指，大市成交額續過千億，不過下跌股份比例超過六成。

恒指今早高開195點，開市後飆升323點，見29341點創近十年新高，其後急縮，升幅一度收窄至157點見半日低，之後回勇升逾200點，中午升231點，尾段升勢進一步回落，升幅收窄至139點，見29158點全日低。恒指收報29199點，升180點或0.6%，創2007年12月初以來收市新高。大市今日下跌股份比例達62%，上升股比例為32%。

恒指全周升78點，連升三周累飆760點或2.7%。

全日成交額1195.53億元，較上日增加約56.8億元。

國企指數收報11608點，升74點或0.7%。國指本周跌137點或1.2%。

恒指即月期貨收市升135點或0.47%，報29193點，低水6點。

A股低收，滬指跌0.48%；深成指挫2.12%。兩市成交額約6461億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新跌13點，報23410。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見405元創新高，收市升3%，貢獻大市101點；友邦(01299)升0.9%；建行(00939)升1.8%；工行(01398)升2.1%；中行(03988)升0.3%；平保(02318)見80.25元創新高，收市升1.3%。相反，九倉(00004)分派九倉置業(01997)昨日除淨，今日挫5.2%，報25.5元，為表現最差藍籌；國壽(02628)跌0.2%；萬洲(00288)跌1.9%；旺旺(00151)跌2.5%。

焦點板塊

科技股：騰訊(00700)創新高，科技股個別發展，長飛(06869)創新高，收市升5.8%；中軟國際(00354)創逾兩年高，收市升2.7%。相反，中芯國際(00981)挫3.8%，連跌第4日；美圖(01357)傳遭上市基石投資者京基(Kingkey Enterprise)減持，收市跌1.8%。焦點半新股普遍向下，易鑫集團(02858)午後見7.8元創新低，逼近7.7元招股價，收市跌3.1%，報7.87元；閱文(00772)跌1.3%；雷蛇(01337)跌3.8%；眾安(06060)升0.5%。

醫藥股：多股創新高，中國生物製藥(01177)創上市新高，收市升1.8%；石四藥(02005)創逾3年高，收市升2%。另外，藥明生物(02269)升1.4%；復星醫藥(02196)升1.9%；和美醫療(01509)升2.4%。相反，華潤醫藥(03320)創新高後，收市跌2.3%；石藥(01093)破頂，收市倒跌0.2 %；中國中藥(00570)跌0.5%，連跌第8日。

中資航空股：三大航空AH股急升，國航(00753)創逾兩年高，收市升4.6%，全周累計升13.77%，為表現最好國指成分股，其A股升3.36%；另外，東航(00670)升5.1%，其A股升2.49%；南航(01055)創逾兩年高，收市升2.3%，其A股曾升8.41%，收市升4.15%。北京首都機場(00694)升0.6%。

紙業股：普遍跑輸大市，玖龍紙業(02689)創兩個半月新低，收市挫7%，成交額4.62億元。德銀發表報告，把玖紙目標價由7.06元上調至10.98元，但指未來數年有不少新供應商進入市場，毛利將無可避免地受壓，維持「沽售」投資評級。另外，理文造紙(02314)跌3.3%，成交額3.57億元；晨鳴紙業(01812)跌4.8%，其A股跌4.01%；陽光紙業(02002)跌4.4%。

焦點股份

申洲國際(02313)：股價今日高見77.5元創上市新高，收市升2%，成交額2.8億元。美銀美林發表報告，看好集團公布全年業績時，可進一步推動股價表現，目標價由66.1元上調26.5%至83.6元，重申「買入」評級。。

百富環球(00327)：股價創逾3年半低，收市跌11.1%。集團發盈警，預期全年純利將按年減少約40%至50%，去年同期盈利6.01億元。

新體育(00299)：股價逆市急挫，最多跌23.5%，收市跌15.7%。集團建議20股合1，待股份合併生效後，每手買賣單位由1萬股更改為5000股合併股份。

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