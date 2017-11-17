港股直擊 即巿股評

騰訊控股(00700)於11月15日(本周三)收市後公布2017年第三季業績，筆者留意多份報章及財經網站均已「勝於預期」來形容其季績表現，單看股東應佔溢利，第三季按年同比增長69.13%，與第二季的69.8%相若，再以累計溢利來說，首兩季和首三季溢利同比增長分別是64.19%和65.91%，的確是錄得令人鼓舞的業績表現。不過也值得留意環比增長，第一季、第二季和第三季分別是37.49%、25.94%和-1.23%，明顯是踏入第二季起「基數」顯著增加，令環比增長開始放緩，甚至出現倒退，倘若2017年全年溢利增長與首三季相同，為65.91%，則第四季溢利約174.69億元，較第三季約180.06億元，環比倒退約3%，相信市場並不在意如此輕微的倒退。

業績對應股價的意義

然而，筆者在意的是業績表現「勝於預期」對股價的意義是甚麼，參考首三季業績公布後，翌日股價均錄得升幅，分別為1.62%、1.92%和2.30%，可理解為亮麗的季績令股價錄得三次宣布業績後最好的股價表現。但若以前兩天而非前一天收市價作起點又如何？相對累計升幅分別為2.01%、3.32%和0.98%，變為今次的升幅最少。事實上，即或再以公布業績當日的收市價為起點，與翌日的高位比較，升幅也有相同情況，分別是4.46%、5.51%和2.82%，從以上兩組股價變動分析，反映就算騰訊的業績再亮麗，對股價的短期刺激變得愈來愈少。

七行提供參考目標價

我相信市場意識到這點的投資者並不多，理由是很多投資者受着大行報告影響，今次業績發布後，有七間券商提供參考目標價，其中五間均作出上調，幅度最大的是德銀，接近三成，由347元至450元；至於最樂觀的是花旗，為482元；其餘兩間沒有上調目標價的大行是大摩和瑞信，分別是420元和416元 (後者為最保守目標價)，皆因兩行上次分析日期為11月2及8日，距離業績發布當日還不到半個月。參考這七行之目標價中位數，為450元，所以接下來要探討的是此股今年能否到價。

分析騰訊年底目標價

參考從2013至2016年折合之每股盈利為2.1670、3.2183、3.6424和4.8706港元，累計增長率分別為48.51%、68.08%和124.76%。相對這三年之年末收市價為98.92、112.5、152.5和189.7元，累計股價升幅為13.73%、54.16%和91.77%，即兩組百分比產生的比率為3.53、1.26和1.36倍，暗示每股盈利增長未能全然反映到股價上。再看今年首三季每股盈利折合為6.287港元，而今年9月底的收市價為336.2元，累計增長及升幅分別是190.12%和239.87%，比率為0.79倍，從數值由大於1至小於1來看，每股盈利增長率已被放大反映到股價之上。假設上述第四季溢利約174.69億元之推斷正確，那麼預期2017年的每股盈利為8.4527港元，即相應增長率為290.06%，如果跟累計股價升幅產生的比率同為上述的0.79倍，股價升幅應是365.96%，與2013年之年末收市價98.92元作比較，騰訊於今年底之目標價便是461元，較七間大行的中位數450元還要高。而相對昨日收報391.80元，未來不足一個半月的潛在升幅便是17.66%。惟須留意從過去三年盈利增長未能全然反映到股價上，至今年被放大反映到股價上，想必與今年恒指表現有關，故此騰訊目標價為461元要成事，肯定要靠大市表現配合，參考年初至今騰訊較恒指升幅多出2.34倍，若此差距保持不變，則恒指必須升至30550點或以上，騰訊才有望上試461元。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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