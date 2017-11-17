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今日 14:00 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】紙業股跑輸 玖紙曾挫7%

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紙業股普遍跑輸大市，玖龍紙業(02689)暫時最多跌7%，見12.8元創兩個半月新低，現跌5.8%，成交額2.42億元。

德銀發表報告，把玖紙目標價由7.06元上調至10.98元，但指未來數年有不少新供應商進入市場，毛利將無可避免地受壓，維持「沽售」投資評級。

另外，理文造紙(02314)曾挫5.5%，現跌3.6%，成交額2.02億元；晨鳴紙業(01812)跌2.8%，其A股跌1.77%；陽光紙業(02002)跌2.2%。

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