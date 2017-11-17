港股直擊 即巿股評

隔晚花旗眾議院表決通過稅改方案，先過第一關，美股即喪升慶祝，納指更創收市新高。而港股噚日喺騰訊(00700)業績理想帶動下已重上二萬九關，今日進一步上升創十年高位。

恒指今早高開195點，開市後最多飆升323點，見29341點創近十年新高。不過大市並未有喺高位企穩，其後更急回，升幅一度收窄至157點，見29175點半日低。之後喺內銀股領軍下，重上29200水平，恒指中午收報29250點，升231點；國指大勇報11663點，升129點，略為跑贏大市。

騰訊(00700)公布業績前詐死，業績一出見真章，股價今日順利達到阿Man月初所指出嘅目標價400元，當時阿Man講過，騰訊升穿350元企穩，大有條件創新高，結果今日如願以償，騰訊半日最高見401.6元，超額完成目標。大行大合唱，喺第3季度業績公布後相繼調高騰訊目標價，閒閒地都睇430元或以上，令唔少之前無貨嘅缸邊友，開始忍唔住要追貨。

正正係呢個原因，反而令阿Man有啲擔心，雖然騰訊喺阿Man心目中，一直係有買貴，冇買錯嘅股份，但若然喺呢一刻高追衍生工具，又或者天真到用衍生工具當正股持貨，呢種做法極為不智。持有正股呢一刻阿Man只會坐定定，甚至鎖定部分利潤，衍生工具兵貴神速，盡量短打有食要食，加上計及周末風險因素，通常唔會持衍生工具渡周末，閣下若然要高追，風險自負。

內銀股今日特別醒神，建行(00939)跟工行(01398)升約3%；中行(03988)升1.3%，不過三股都反彈至接近反彈阻力，有貨係咪要見好就收，阿Man做法點都將部分套利。平保(02318)創80.25元新高，又係順利達標，半場報收78.85元，現價仲低過開市價，似乎係一個食糊訊號。

隔晚科技股喺花旗表現強勁，港股呢邊嘅科技股普遍造好。舜宇(02382)獲調升目標價至160元，股價升1%，瑞聲(02018)亦升近1%。半新股繼續洗太平地，易鑫(02858)噚日高開低走跌勢已失，今日再跌逾3%，半日報收7.9元，逼近7.7元招股價，叫咗噚日要食糊，噚日唔肯走或手痕入貨，今日受教訓。閱文(00772)被阿爺點名批評，噚日失紅底股後，今日跌勢漸喘定，但百元大關未能收復。雷蛇(01337)跌1.1%；眾安(06060)跌0.6%，新股炒作有時限，通常都係上市初嗰兩三日，貪字容易得個貧，見好要識收。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)