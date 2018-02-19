即巿股評 港股直擊

讀者劉先生問：「本人平均價25.9元買入中興通訊(00763)，其前景如何？還有這股好像較易受北水流入影響。因如何應對？謝謝」(周五收報28元，跌2.8%)

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「中興通訊本身都是A、H股同時上市，現時A股較H股有近五成溢價，它也是一隻深港通可買賣的股份，所以你的講法是正確，股份都深受北水流入所影響。觀乎一些資料，過去兩個月，錄得資金正流入最多的，正正是港股通的北水，其餘主要買家都是來自中資背景的證券行，我會建議你密切留意北水去向，尤其是資金會否流入中興通訊。從基本面來說，現時中國正推行5G發展，當新的制式或業務進一步推行，我覺得對中興通訊有正面的影響。股份現時預測市盈率約22倍，作為行業有領導地位的公司，加上未來有機會出現高增長來說，估值合理。我建議你可以繼續持貨，初步支持約27至28元。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「北水湧入有加快跡象，中興通訊H股較A股折讓逾30%，的確能受到資金追捧。不過，從基本因素看，中興通訊仍值得看好。近年全球智能手機用戶數量不斷上升，雲計算、大數據等領域的發展，移動數據用量快速增加。為了緩解網絡流量的壓力，5G已成為未來通訊業發展的趨勢。5G網絡投資進入投資高峰期，中興通訊作為5G網路建設承建方的設備商，料能從中受惠。集團除了與中移動(00941)合作研發5G外，更與日本軟銀、韓國KT、西班牙Telefonia、德國T-Mobile等海外電訊商簽訂5G戰略協議，未來數年的訂單量基本確認，有助業績穩步增加。雖然該股上月中旬出現回吐，但今年初建立的上升趨勢未被破壞，加上上方蟹貨不多，建議閣下仍可繼續持有。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「閣下對短期南向資金影響股價不宜太過敏感，這只會影響一隻股份好壞的判斷，建議還原基本分析。中興通訊在中國5G戶外試驗第二期的表現僅次於華為，勝於諾基亞、愛立信及大唐移動，相信中興通訊有潛力於國際市場增加5G市佔率。總括而言，中興通訊在市場份額、技術研發、行業地位等各個方面都具備絕對的行業優勢，隨着國內外5G規模建設的推進及寬帶業務和智能城市的發展，公司整體銷售與盈利將有望保持較快的增長。現時公司估值合理，我們在上月將該股放入觀察名單，止蝕價定於26.9元，若股價跌穿這水平則剔出名單。由於中興通訊估值重估的因素由年初開始已逐步反映，股價至今已累積升幅最多逾1倍，10月中在31.1元附近呈雙頂回落，50天線支持頗強，建議考慮現價先止賺一半，其餘持有，跌穿26元止蝕。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。