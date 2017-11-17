港股直擊 即巿股評

噚日見到個市呆呆滯滯咁，又見技術指標同走勢都發出向淡訊號，揀定隻恒指熊(67879)出嚟，諗住扑唔中大跌市，都扑得到個小轉角呀。day trade嚟講就真係唔愁入市位，但就真係無位比你走；如果用「今日買、明早沽」嘅策略的話，晨早流流應該火都嚟埋，兼且仲要收到啲push話「騰訊創新高曾見400元」、「平保高見80元創新高」，相信個人啲燥底出晒嚟；若然撞啱一朝早多嘢做，呢個又問嘢嗰個又問嘢嘅話(即係好似我今朝咁)，飲幾多支廿四味都無用。

今日恒指裂口高開，開市報29214點；首5分鐘已經彈穿咗29300點，暫時高位喺10點40分做過29341點。老老實實，我今朝暫時叫做處理完公司啲嘢，即係依家已經11點2分，恒指現報292xx點啲位，今朝個裂口未補唔緊要，反正5分鐘圖見恒指都慢慢抽返上去。

至於恒指牛熊證街貨圖方面，本身噚日個位就喺中間偏低(即係近牛證)嘅水平，但今日一抽，好似跳飛機咁跳返上去熊證，按暫時恒指做過嘅高位計算，29100至29199點同29200至29299點呢兩個100點範圍嘅熊證已經無咗，不過呢度夾埋都只係得63張期指啫，反至29300至29399點呢1146張期指，變成依家最近同最貼價嘅街貨堆。假如恒指再向上跳多吓，分分鐘食晒都唔奇，更何況有食唔食，真係罪大惡極。

至於牛證呢……唉……本來最近嘅距離又變得最遙遠啦，最貼價嘅28800至28899點同現價(11點34分報29244點)有444點差距，呢個點數確實唔多「老黎」，但今日一計又似乎係向上行有着數；不過剛啱造淡試水溫變成烚熟腳，都係抖抖先。

無論買咩都好，建議輪行先，因為無打靶位就可以避免好似今日咁一開即死嘅危險；就算買遠證，都只怕一個唔留神被打死。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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